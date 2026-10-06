L'Italia arriva seconda se...Le combinazioni per il passaggio del turno in Nations League

L’Italia arriva seconda se…Tutte le combinazioni per la qualificazione in Nations League
Dopo le prime quattro giornate della fase a gironi di Nations League, l’Italia si appresta a vivere gli ultimi due decisivi scontri diretti per conquistare la qualificazione ai quarti di finale. Il cammino degli azzurri, iniziato in salita con la sconfitta al debutto contro il Belgio, si è risollevato grazie a un filotto di tre risultati utili consecutivi: le due vittorie nette con la Turchia e il prestigioso pareggio a Parigi contro la Francia.
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La classifica del Gruppo A della Lega A vede attualmente la Francia al comando con 10 punti, seguita dall’Italia al secondo posto a quota 7, dal Belgio terzo con 6 punti e dalla Turchia ultima a 0 punti. Ricordando che le prime due classificate dei quattro gironi staccano il pass per i quarti di finale, la nazionale affronterà gli impegni cruciali del calendario: il 12 novembre a San Siro contro la Francia e il 15 novembre a Bruxelles contro il Belgio.
Cosa serve agli azzurri: i calcoli e le combinazioni per il secondo posto
Per garantire la conferma del secondo posto nel raggruppamento e accedere alla fase ad eliminazione diretta, l’Italia ha il destino nelle proprie mani. Agli azzurri basterebbe una vittoria nell’ultima giornata contro il Belgio, persino nell’ipotesi di chiudere a zero punti la sfida casalinga contro la selezione transalpina.
Qualora l’Italia dovesse battere la compagine di Maignan a Milano, o se la Turchia dovesse fermare la squadra di Lukaku nel prossimo turno, gli azzurri si presenterebbero a Bruxelles potendo contare su due risultati su tre per difendere il piazzamento. Secondo le ultime proiezioni, le possibilità di passaggio del turno si attestano al 42,7%. Non è ancora arrivata la matematica certezza della salvezza: in caso di duplice sconfitta nelle ultime gare resterebbe un rischio, per quanto remoto, di rientrare tra le due peggiori terze e dover disputare i playout retrocessione.
Garantita la prima fascia per il sorteggio di Euro 2028
Al di là del finale di stagione in Nations League, il successo ottenuto sulla Turchia ha portato in dote un traguardo fondamentale per il futuro. L’Italia si è assicurata matematicamente un piazzamento tra le prime tre del girone di Lega A, blindando un posto tra le 12 teste di serie in vista del sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028, fissato per il 6 dicembre a Belfast. Un dettaglio strategico che consentirà agli azzurri di evitare i principali incroci con le grandi potenze europee nella corsa al prossimo campionato europeo.