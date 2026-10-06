Calciomercato Roma: ritorno di fiamma a gennaio per Oosterwolde! Dall’affare sfumato in estate al piano per (ri)portarlo in giallorosso

Calciomercato Roma: Oosterwolde può tornare di attualità a gennaio per i giallorossi dopo l’affare sfumato in estate

La pista che porta a Jayden Oosterwolde non si è mai del tutto spenta in casa Roma. Secondo il Corriere dello Sport, nonostante la trattativa sia saltata in modo rocambolesco durante la sessione estiva di calciomercato, il nome del terzino olandese di proprietà del Fenerbahçe resta cerchiato in rosso sul taccuino della dirigenza giallorossa. L’operazione, interrotta soltanto per ragioni fisiche legate al recente infortunio del giocatore, potrebbe infatti riaprirsi concretamente durante la finestra invernale di gennaio, non appena il classe 2001 avrà completato il proprio percorso di riabilitazione.

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L’infortunio estivo e il blitz sfumato con il Fenerbahçe

Il retroscena della scorsa estate descrive una negoziazione giunta fino ai dettagli finali. Oosterwolde era infatti già sbarcato nella Capitale per sostenere le visite mediche di rito. Proprio durante i test clinici, tuttavia, lo staff medico della Roma aveva sollevato alcune perplessità relative alle condizioni della sua coscia. Lo strappo muscolare riscontrato ha poi richiesto, a inizio settembre, un intervento chirurgico con tempi di recupero stimati in circa tre mesi, spingendo la società capitolina a congelare l’operazione con il club turco.

Nonostante il mancato tesseramento dell’ex difensore del Parma, i contatti tra le parti non si sono affatto interrotti, lasciando intatta la stima reciproca maturata durante le intense settimane di trattativa.

L’approvazione di Gasperini e l’incontro a Istanbul

Il profilo dell’olandese incontra il pieno gradimento sia del direttore sportivo D’Amico sia dell’allenatore Gian Piero Gasperini, che già nei mesi estivi aveva espresso il proprio benestare all’innesto del calciatore nei suoi schemi tattici. A testimonianza di un legame rimasto solido c’è stato anche un cordiale incrocio a Istanbul prima della sfida tra Roma e Fenerbahçe: in quell’occasione Oosterwolde si è recato a salutare i suoi mancati compagni, intrattenendosi affettuosamente con il tecnico, i preparatori e i sanitari giallorossi.

Con il completo recupero agonistico all’orizzonte, la sessione di mercato di gennaio può diventare la data della seconda occasione. La Roma continua a monitorare da vicino le condizioni del terzino, pronta a far ripartire la trattativa non appena si presenteranno i presupposti per il suo arrivo in Italia.