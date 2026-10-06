Napoli, si ferma Vergara: gli esami confermano l’infortunio

Antonio Vergara si ferma dopo il problema accusato con l’Italia contro la Turchia: gli accertamenti hanno evidenziato una lesione al soleo destro, il Napoli spera di riaverlo in gruppo entro circa due settimane

Brutte notizie per il Napoli, che deve fare i conti con l’infortunio di Antonio Vergara. Il giocatore azzurro aveva accusato un problema fisico durante Italia-Turchia, partita di Nations League vinta 3-1 dagli Azzurri a Bologna.

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Il fastidio aveva interessato il polpaccio destro, tanto che nelle ore successive si erano resi necessari gli accertamenti strumentali per stabilire l’entità del problema. Le prime ricostruzioni avevano invitato alla prudenza, rimandando proprio agli esami ogni valutazione sui tempi di recupero.

Secondo il bollettino del club riportato nell’aggiornamento fornito, la diagnosi è di «lesione distrattiva di medio grado del soleo destro». Una tegola per il Napoli, che dovrà quindi rinunciare a Vergara nella prima fase della ripresa degli impegni dopo la sosta.

Per quanto riguarda i tempi, l’obiettivo indicato è quello di rivedere il calciatore in gruppo entro circa 15 giorni. La situazione verrà dunque monitorata durante il percorso riabilitativo, con il Napoli che spera di recuperare il classe 2003 senza ulteriori rallentamenti.