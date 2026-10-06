Alaba si presenta all’Udinese: «Ho sempre voluto giocare in Serie A, Runjaic mi ha convinto del progetto»

Il difensore austriaco, arrivato da svincolato dopo l’esperienza al Real Madrid, ha parlato del progetto bianconero, del ruolo in campo, della Nazionale e delle sue condizioni fisiche

David Alaba si presenta all’Udinese con parole chiare e ambiziose. Il difensore austriaco, arrivato a parametro zero dopo la lunga esperienza internazionale tra Bayern Monaco e Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa del suo nuovo percorso in Serie A, spiegando i motivi che lo hanno portato a scegliere il club friulano.

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Il giocatore ha subito sottolineato il peso storico della società bianconera, mostrando grande rispetto per l’ambiente che lo ha accolto.

L’UDINESE – «L’Udinese è una squadra di tradizione. È una società storica».

Alaba e il ruolo nell’Udinese: esperienza, duttilità e leadership

Uno dei temi centrali riguarda la posizione che Alaba potrà ricoprire in campo. La sua duttilità è sempre stata uno dei punti di forza della carriera, e anche a Udine l’austriaco si è messo pienamente a disposizione dell’allenatore e del gruppo.

IL RUOLO IN CAMPO – «Posso giocare in molti ruoli e sono qui per aiutare la squadra».

Non solo campo. Alaba ha parlato anche del suo peso nello spogliatoio, forte di una carriera vissuta ai massimi livelli e di un’abitudine consolidata ad assumersi responsabilità nei momenti più importanti.

LE RESPONSABILITÀ – «Sono una persona che è molto felice di assumersi le responsabilità anche nella nazionale austriaca. Personalmente ho sempre cercato di avere questo ruolo anche al Bayern Monaco e al Real Madrid».

Alaba, l’Austria e la scelta di restare fuori dai convocati

L’ex Real Madrid guarda anche alla sua Austria, con l’obiettivo di tornare presto a essere un punto di riferimento per la Nazionale. La decisione di saltare questa finestra internazionale è stata presa in accordo con il commissario tecnico.

IL RAPPORTO CON IL CT DELL’AUSTRIA – «Sono sempre in contatto con il Ct, abbiamo un ottimo rapporto e credo che questa mia avventura all’Udinese possa aiutarmi a riprendere al meglio. Abbiamo deciso in maniera consensuale di saltare questo turno di convocazioni».

La scelta dell’Udinese e il sogno Serie A

Alaba ha poi spiegato cosa lo abbia convinto ad accettare la proposta dell’Udinese. Decisivo il confronto con l’allenatore e la convinzione che il progetto friulano fosse quello giusto per questa fase della sua carriera.

LA SCELTA DELL’UDINESE – «Ho parlato principalmente con l’allenatore, mi ha convinto del progetto che c’è qui e mi sono preso il giusto tempo per prendere questa decisione. Con il tempo mi sono convinto che questo è il percorso corretto per me perché credo che possa essere il percorso giusto per me. Ho sempre voluto giocare in Serie A».

Il difensore austriaco ha confermato di aver parlato anche con altri club italiani prima di scegliere Udine, ma ora il focus è completamente sulla nuova avventura bianconera. Sul piano fisico, infine, il messaggio è rassicurante: Alaba si sente pronto per tornare protagonista.

LE CONDIZIONI FISICHE – «Mi sento molto bene, sono pronto a giocare. Ho fatto allenamenti con il gruppo e posso dire che sono pronto a giocare».

L’Udinese accoglie così un profilo di enorme esperienza internazionale, pronto a portare qualità, leadership e personalità in una squadra che punta a crescere con un riferimento di livello assoluto.