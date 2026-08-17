Borussia Dortmund, colpo Konstantelias tra tensioni e proteste: il PAOK saluta il suo gioiello

Giannis Konstantelias lascia il PAOK e firma con il Borussia Dortmund: operazione da 26 milioni più bonus e contratto quinquennale

Calciomercato in tempo reale: Giannis Konstantelias è ormai un nuovo giocatore del Borussia Dortmund, ma il suo trasferimento dal PAOK Salonicco alla Bundesliga è stato accompagnato da momenti di forte tensione in Grecia.

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Secondo quanto ricostruito dalla stampa greca, una parte della tifoseria del PAOK avrebbe provato a ostacolare la partenza del fantasista. Alcuni sostenitori si sarebbero radunati nei pressi dello stadio, mentre un altro episodio sarebbe avvenuto direttamente in aeroporto.

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Konstantelias, tensione con i tifosi del PAOK

Secondo le ricostruzioni, un tifoso avrebbe fermato Konstantelias chiedendogli di partecipare a una videochiamata per spiegare direttamente ai sostenitori le ragioni della scelta di lasciare Salonicco.

Un clima particolarmente acceso, ma non del tutto nuovo. Già nella scorsa estate, quando il giocatore era stato vicino allo Stoccarda, una parte della tifoseria aveva manifestato una forte contrarietà alla possibile cessione. In quella circostanza, sempre secondo i media locali, le pressioni attorno alla società contribuirono al successivo stop dell’operazione.

Questa volta, però, il trasferimento è arrivato fino in fondo.

Borussia Dortmund, visite superate e contratto di cinque anni

Le firme sono state completate, comprese quelle del PAOK, mentre Konstantelias ha superato senza problemi le visite mediche in Germania e ha sottoscritto un contratto quinquennale con il Borussia Dortmund.

Il club tedesco verserà 26 milioni di euro di parte fissa, ai quali potranno aggiungersi fino a 6 milioni di bonus. La cifra complessiva dovrebbe quindi attestarsi tra i 29 e i 30 milioni di euro, in base al raggiungimento degli obiettivi previsti nell’accordo.

Il PAOK conserverà inoltre una percentuale del 15% sulla futura rivendita del nazionale greco.

Konstantelias, nuova avventura in Bundesliga

Per il giocatore è previsto uno stipendio lordo compreso tra 3 e 4 milioni di euro a stagione. Dopo essere stato a lungo uno dei simboli tecnici del PAOK, Konstantelias è dunque pronto ad affrontare la prima grande esperienza fuori dalla Grecia.

Il Borussia Dortmund punta sulla sua qualità tra le linee e sulla sua capacità di creare superiorità negli ultimi metri. Per il talento greco comincia ora una nuova fase della carriera, dopo un addio diventato decisamente più movimentato del previsto.