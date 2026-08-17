Milan, colpo Diego Moreira: accordo con lo Strasburgo da 50 milioni più bonus

Milan-Diego Moreira, operazione chiusa per l’esterno belga classe 2004: Jorge Mendes decisivo nella trattativa

Il Milan piazza un colpo importante per rinforzare il reparto offensivo. I rossoneri hanno raggiunto l’accordo definitivo con lo Strasburgo per Diego Moreira, esterno mancino belga di 22 anni già protagonista con la propria Nazionale al Mondiale.

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L’operazione, come riferito da Fabrizio Romano, è stata definita sulla base di circa 50 milioni di euro più bonus, ai quali si aggiungerà anche una percentuale sulla futura rivendita in favore del club francese. La trattativa, entrata rapidamente nella fase decisiva, è stata condotta con Jorge Mendes nel ruolo di intermediario.

Milan, Diego Moreira pronto per le visite mediche

Il giocatore aveva già manifestato la propria totale apertura al trasferimento in rossonero, facilitando così il raggiungimento dell’intesa. Dopo l’accordo tra i club, il Milan sta ora organizzando le visite mediche e gli ultimi passaggi necessari prima della firma e dell’annuncio ufficiale.

Lo Strasburgo aveva precedentemente respinto anche una proposta importante della Roma, pari a 35 milioni più 10 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Il Milan ha quindi deciso di accelerare con un investimento ancora più consistente, assicurandosi un esterno giovane, internazionale e considerato funzionale al nuovo progetto tecnico.