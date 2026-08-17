Justin Njinmah, chi è l’attaccante del Werder Brema che piace alla Fiorentina: velocità e duttilità per Grosso. Ecco dove può giocare

Fiorentina, occhi su Justin Njinmah: il classe 2000 del Werder Brema può diventare una nuova soluzione offensiva per Fabio Grosso

La Fiorentina non ha ancora concluso il proprio mercato. Dopo una profonda rivoluzione della rosa e numerosi innesti messi a disposizione di Fabio Grosso, il club viola continua a valutare opportunità per completare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dalla Bild, uno dei nomi seguiti è quello di Justin Njinmah, attaccante classe 2000 del Werder Brema.

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Il tedesco di origini nigeriane rappresenta un profilo particolare: non è un centravanti tradizionale, ma un giocatore rapidissimo, verticale e utilizzabile in più posizioni dell’attacco.

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Justin Njinmah, la carriera tra Werder e Borussia Dortmund

Nato ad Amburgo il 15 novembre 2000, Njinmah cresce nell’Eimsbütteler TV e successivamente nell’Holstein Kiel, prima di entrare nell’orbita del Werder Brema.

È con la seconda squadra dei biancoverdi che comincia a mettersi seriamente in evidenza. Nella prima parte della stagione 2021/22 segna 14 gol in Regionalliga Nord, conquistando grande visibilità.

Nel gennaio 2022 firma da professionista e passa in prestito al Borussia Dortmund II. Con la formazione giallonera disputa due stagioni importanti in 3. Liga, accumulando 51 presenze e 18 reti e arrivando anche al debutto in Bundesliga con la prima squadra.

Nell’estate 2023 torna al Werder e conquista definitivamente spazio nel massimo campionato tedesco.

Njinmah, l’esplosione in Bundesliga

Nel 2023/24 colleziona 24 presenze in Bundesliga, realizzando 6 gol e 2 assist. Nell’annata successiva arrivano invece 3 reti e 3 assist in 26 partite.

La stagione 2025/26 lo vede aumentare ulteriormente il proprio minutaggio: 33 presenze e 5 gol, con quasi 2.000 minuti complessivi.

Non sono numeri da bomber puro, ma confermano la crescita di un attaccante capace di incidere soprattutto attraverso movimenti, strappi e capacità di creare profondità.

Che giocatore è Justin Njinmah

La caratteristica principale di Njinmah è senza dubbio la velocità. Nell’ultima Bundesliga ha raggiunto una punta superiore ai 36 km/h, collocandosi tra i giocatori più rapidi del torneo.

È particolarmente pericoloso quando può attaccare lo spazio alle spalle della difesa. Ama partire leggermente defilato per poi stringere verso la porta, utilizzando accelerazione e cambio di passo per sorprendere il diretto avversario.

Il destro è il piede naturale, ma negli anni ha migliorato anche l’utilizzo del sinistro. Possiede un dribbling essenziale e funzionale: non cerca continuamente la giocata spettacolare, ma utilizza il controllo e l’uno contro uno per guadagnare metri.

Può giocare da ala, seconda punta o centravanti mobile, caratteristica che aumenterebbe le soluzioni offensive a disposizione di Grosso.

Caratteristiche fisiche e aspetti da migliorare

Njinmah presenta una struttura atletica e asciutta, con un fisico costruito soprattutto per esaltare esplosività e rapidità. Non è un attaccante dominante nei duelli aerei né un centravanti chiamato a giocare costantemente spalle alla porta.

Proprio questi sono alcuni aspetti sui quali può ancora crescere. Deve migliorare nella protezione del pallone, nel gioco associativo in spazi ridotti e soprattutto nella continuità sotto porta.

Quando trova campo aperto può diventare devastante; contro difese basse, invece, deve ancora sviluppare maggiore qualità nelle combinazioni strette.

Come potrebbe giocare nella Fiorentina di Grosso

Nella Fiorentina di Fabio Grosso, Njinmah offrirebbe diverse possibilità. Nel 4-3-2-1 potrebbe partire alle spalle di Moise Kean, interpretando però il ruolo più come attaccante di profondità che come trequartista.

Nel 4-3-3 sarebbe invece utilizzabile da esterno offensivo, con libertà di attaccare centralmente l’area. Potrebbe infine diventare un’alternativa allo stesso Kean come numero 9 rapido e mobile.

Proprio la convivenza con Kean potrebbe rappresentare la soluzione più interessante: il centravanti italiano impegnerebbe fisicamente i difensori, mentre Njinmah potrebbe sfruttare gli spazi con i suoi inserimenti.

Per la Fiorentina sarebbe quindi un innesto già pronto ma ancora migliorabile: 25 anni, esperienza in Bundesliga, duttilità e soprattutto una velocità capace di aggiungere alla squadra di Grosso una minaccia costante in profondità.