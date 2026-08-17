Atalanta, occhi su Charlie Rosenqvist: chi è il talento svedese classe 2007 che può partire dall’Under 23

Atalanta-Rosenqvist, contatti per il giovane attaccante del Kalmar: 7 gol in Allsvenskan e debutto già arrivato con la Svezia Under 21

L’Atalanta continua a guardare con attenzione ai giovani talenti europei e l’ultima idea porta a Charlie Rosenqvist, attaccante svedese classe 2007 di proprietà del Kalmar FF. Come riferito da Fabrizio Romano, sono in corso contatti per capire la fattibilità dell’operazione. Il club bergamasco lo considera un investimento in prospettiva, da valutare tra prima squadra e Under 23.

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A soli 19 anni, Rosenqvist ha già conquistato un posto da protagonista nel massimo campionato svedese e attirato l’attenzione grazie soprattutto a velocità, movimenti senza pallone e capacità realizzativa.

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Charlie Rosenqvist, la carriera nel Kalmar

Nato il 1° maggio 2007, Rosenqvist muove i primi passi nell’Hossmo BK prima di entrare, a soli 9 anni, nel settore giovanile del Kalmar. Percorre tutta la trafila dell’academy fino ad affacciarsi alla prima squadra nel 2025, stagione nella quale debutta tra i professionisti e contribuisce al percorso culminato con la promozione in Allsvenskan.

Il club lo aveva già descritto come un giocatore offensivo «veloce e aggressivo», caratteristiche confermate dalla sua successiva crescita.

Nel marzo 2026 firma il primo contratto con la prima squadra fino al 2028, dopo un precampionato particolarmente positivo.

Rosenqvist, 7 gol in Allsvenskan a 19 anni

La stagione 2026 rappresenta quella della vera esplosione. Rosenqvist ha raccolto 17 presenze da titolare in Allsvenskan, realizzando 7 gol e un assist.

Numeri importanti considerando l’età e la limitata esperienza accumulata fino a pochi mesi prima. Il giovane svedese ha segnato in modi differenti, mostrando capacità di attaccare l’area, coordinazione nella conclusione e anche una discreta efficacia nel gioco aereo.

Le prestazioni gli sono valse inoltre il salto direttamente nella Svezia Under 21, pur senza essere precedentemente passato stabilmente dalle selezioni Under 17 e Under 19. Il debutto è arrivato a giugno contro la Finlandia.

Che giocatore è Charlie Rosenqvist

Rosenqvist è un attaccante destro, utilizzabile sia come ala sia in posizione più centrale. Parte spesso dalla fascia destra, ma interpreta il ruolo con mentalità offensiva, cercando continuamente gli spazi alle spalle della difesa.

Il suo punto di forza principale è l’attacco della profondità. Possiede buona velocità sul medio-lungo, legge bene i movimenti dei compagni e sa entrare in area con tempi da centravanti.

Non è quindi il classico esterno che vive esclusivamente di dribbling. Rosenqvist cerca soprattutto la porta, mostrando fiuto del gol, aggressività e movimenti senza pallone già evoluti per la sua età.

Caratteristiche fisiche e margini di crescita

Con circa 1,76 metri per 65 kg, presenta una struttura ancora leggera e destinata a svilupparsi. La rapidità e il baricentro basso lo aiutano nei cambi di direzione, ma il passaggio al calcio italiano richiederebbe una crescita nella protezione del pallone e nei duelli fisici.

Dovrà migliorare anche nel gioco spalle alla porta e nella qualità nello stretto contro difese chiuse.

Proprio per questo l’Atalanta Under 23 potrebbe rappresentare una tappa ideale. Rosenqvist avrebbe la possibilità di adattarsi gradualmente al calcio italiano continuando a giocare con continuità. Il suo identikit resta estremamente interessante: 19 anni, esperienza già maturata tra i professionisti, 7 gol in Allsvenskan e un potenziale ancora ampiamente sviluppabile.