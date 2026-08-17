Barcellona, Joao Cancelo è tornato: «Sono molto felice di essere qui, sono dove voglio essere. Ecco cosa ho detto a Deco»

Barcellona, terza avventura in blaugrana per Joao Cancelo: il portoghese ha rinunciato a parte dello stipendio pur di tornare

Giornata particolarmente intensa in casa Barcellona. Mentre il club blaugrana attende anche l’arrivo di Rodri, l’attenzione si è concentrata sul ritorno di Joao Cancelo, atterrato in città nel primo pomeriggio per iniziare ufficialmente la sua nuova esperienza in Catalogna.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Per il terzino portoghese si tratta della terza avventura con il Barça, una destinazione fortemente voluta dopo l’esperienza all’Al Hilal.

Barcellona, Cancelo racconta la sua scelta

Subito dopo l’arrivo, Cancelo ha parlato ai giornalisti presenti, spiegando quanto fosse determinato a vestire nuovamente la maglia blaugrana.

«Sono molto felice di essere qui, sono dove voglio essere. Mi sono allenato separatamente per una settimana, ho detto a Deco che o sarei venuto qui o sarei rimasto lì (all’Al Hilal, ndr) per un anno senza giocare a riscuotere lo stipendio. Ho rinunciato a parte del mio stipendio ma era per firmare con il Barça. È un club molto speciale, sono qui per aiutare e spero di vincere molti titoli. Stiamo formando una grande squadra».

Parole che confermano quanto Cancelo abbia spinto personalmente per il trasferimento, arrivando anche a rinunciare a una parte dell’ingaggio pur di tornare al Barcellona. Ora il portoghese è pronto a rimettersi a disposizione del club con l’obiettivo di contribuire alla corsa ai trofei.