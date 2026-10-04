Torino, Abate entusiasta: «Sono sempre più contento di essere qui. Voglio una squadra intensa e aggressiva»

Il tecnico granata ha parlato del suo ambientamento al Torino, dell’identità della squadra e del percorso di crescita del gruppo

Ignazio Abate si gode il suo percorso sulla panchina del Torino. Il tecnico granata, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato le sensazioni vissute in questa fase della stagione, soffermandosi sul rapporto con l’ambiente, sulla crescita del gruppo e sull’identità che vuole dare alla squadra.

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L’ex allenatore del Milan Primavera ha spiegato di sentirsi sempre più dentro il mondo Toro, un contesto fatto di passione, pressione e grande partecipazione emotiva. Elementi che, secondo Abate, possono rappresentare una spinta importante per lui e per i suoi giocatori.

ABATE SUL TORINO – «Sono sempre più contento di essere qui. È un ambiente caldo e passionale, nel quale mi rivedo molto. Ho bisogno di questo calore, dell’adrenalina e anche della pressione, perché sono elementi che riescono a tirare fuori il meglio di me. Mi soddisfa vedere l’unione tra questi ragazzi crescere giorno dopo giorno. Sapevamo che una trasformazione così profonda, sia nei giocatori sia nel modo di pensare, avrebbe richiesto tempo. L’identità del gruppo è sicuramente l’aspetto più importante. Voglio una squadra intensa e aggressiva, che abbia il coraggio di giocare con la palla. Secondo me non serve nessun click. Mi sto godendo il percorso, anche perché per me è importante creare un legame umano con i miei ragazzi».

Le parole di Abate confermano la volontà di costruire un Torino riconoscibile, aggressivo e coraggioso. La trasformazione richiederà tempo, ma il tecnico granata sembra avere idee chiare: prima ancora dei risultati, al centro del progetto ci sono identità, unità del gruppo e rapporto umano con la squadra.

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