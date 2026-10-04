Genoa, Diego López tentato dal Burnley: quattro nomi per il possibile successore. Ci sono anche Pradé e Corvino

Il club rossoblù attende la decisione del direttore sportivo, ma intanto valuta già le alternative: Corvino, Pradè e Giovanni Rossi nella lista della società

Il futuro di Diego López resta il tema centrale in casa Genoa. Il direttore sportivo rossoblù è fortemente tentato dalla proposta del Burnley, club inglese che sta spingendo per affidargli un progetto tecnico a lungo termine. La situazione non è ancora definita, ma il Genoa è già al lavoro per non farsi trovare impreparato in caso di addio.

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Secondo quanto riportato da Sky Sport, tra Diego López e il Burnley è previsto un nuovo contatto nella giornata di domani, lunedì 5 ottobre. Un passaggio che potrebbe diventare decisivo per capire se il dirigente proseguirà la sua avventura in Liguria oppure se sceglierà di trasferirsi in Inghilterra dopo il mercato estivo condotto con il club rossoblù.

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Genoa, la lista dei possibili successori di Diego López

In attesa della decisione definitiva, il Genoa ha iniziato a guardarsi intorno per individuare un eventuale successore. Tra i profili valutati c’è Pantaleo Corvino, che potrebbe ripartire subito dopo la chiusura della sua esperienza con il Lecce. Il suo nome rappresenterebbe una soluzione di grande esperienza, soprattutto per conoscenza del mercato italiano e capacità di lavorare sui giovani.

Nella lista rossoblù figurano anche Daniele Pradè e Giovanni Rossi, due dirigenti con percorsi importanti e profili ritenuti compatibili con le esigenze del club. La società vuole muoversi con attenzione, consapevole dell’importanza del ruolo in una fase delicata della programmazione sportiva.

Burdisso valutato, ma al momento non ci sono avanzamenti

Un altro nome preso in considerazione è quello di Nicolas Burdisso, che ha un ottimo rapporto con Daniele De Rossi. L’ex difensore argentino conosce bene l’ambiente italiano e potrebbe rappresentare un profilo interessante anche per il legame con l’attuale allenatore del Genoa. Al momento, però, non si registrano avanzamenti concreti su questa pista.

Tutto dipenderà dalla scelta di Diego López. Da domani, in base all’esito dei contatti con il Burnley, il Genoa entrerà eventualmente nel vivo anche per il nuovo direttore sportivo. La società rossoblù osserva, valuta e prepara le alternative per garantire continuità al progetto tecnico.