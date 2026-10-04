Italia-Turchia, Montella ammette il momento difficile: «Siamo arrivati a questo livello tutti insieme. Avevo detto che l’Italia era competitiva e qualcuno mi aveva deriso»

Il commissario tecnico della Turchia ha presentato la sfida di Nations League contro gli Azzurri a Bologna: dalla crisi di risultati al giudizio sull’Italia di Mancini

La Turchia che affronterà l’Italia a Bologna arriva nel momento più complicato della gestione Vincenzo Montella. La Nazionale guidata dal tecnico italiano ha perso le prime tre partite di Nations League, compresa la sfida d’andata contro gli Azzurri a Bursa, e cerca una reazione in una gara dal peso importante anche per il futuro del gruppo.

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Montella ha analizzato il periodo difficile della sua squadra, rivendicando però anche il percorso compiuto fino a questo livello competitivo. Il CT ha sottolineato come la Turchia sia arrivata a giocare partite di alto profilo in tempi ravvicinati, pur pagando qualche errore di troppo nei momenti decisivi.

IL MOMENTO DELLA TURCHIA – «Sì, è un momento particolare, ma siamo arrivati a questo livello tutti insieme, me compreso. Abbiamo sbagliato nettamente solo il primo tempo con l’Italia, per il resto sono state partite equilibrate. È la prima volta nella nostra storia che giochiamo a livelli così alti in tempi così brevi».

La sfida contro l’Italia rappresenta quindi un passaggio delicato per la Turchia, chiamata a dare risposte dopo le difficoltà delle ultime uscite. Montella ha riconosciuto i progressi della Nazionale di Roberto Mancini, evidenziando come gli Azzurri abbiano trovato maggiore stabilità nelle ultime due partite rispetto all’inizio della competizione.

LA SFIDA ALL’ITALIA – «Alla vigilia avevo detto che l’Italia è altamente competitiva e qualcuno mi ha anche deriso. È una squadra che nelle ultime due partite ha trovato stabilità e continuità che non si erano viste magari nella prima partita. La nostra storia recente è che concretizziamo poco rispetto a quanto creiamo, l’altra volta siamo entrati in area più volte rispetto al Belgio senza riuscire a segnare».

Il CT della Turchia ha poi risposto anche sul possibile scenario interno alla Federazione turca dopo la partita contro l’Italia. Nonostante le voci su possibili cambiamenti, Montella ha ribadito la propria concentrazione sulla gara e la motivazione nel proseguire il percorso iniziato con la squadra.

IL FUTURO E LA FEDERAZIONE TURCA – «Non so le dinamiche della Federazione, posso dire che sono motivato e mi sto godendo tra virgolette questa competizione perché ci siamo arrivati con me alla guida, ringrazio i calciatori e sono motivatissimo e concentrato per la partita di domani».

Per la Turchia sarà dunque una partita importante non soltanto per la classifica di Nations League, ma anche per il clima attorno alla squadra. Dall’altra parte ci sarà un’Italia in crescita, reduce da segnali incoraggianti e intenzionata a dare continuità al proprio percorso davanti al pubblico di Bologna.