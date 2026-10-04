Vergara: «Vestire la maglia dell'Italia qualcosa di speciale»

Napoli, parla Vergara: «Vestire la maglia dell’Italia è qualcosa di davvero speciale. Mancini insiste molto sull’aspetto psicologico. Donnarumma? Meno male che è con noi»

L’emozione del debutto in azzurro nelle parole di Antonio Vergara: il talento del Napoli ha ricordato ai microfoni de La Repubblica la serata di Saint-Denis contro la Francia, vissuta con personalità al suo ingresso nella ripresa. Non solo questo ma molto altro nella sua intervista:

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ITALIA– «È stata un’emozione enorme, perché vestire la maglia dell’Italia è qualcosa di davvero speciale. Mi sono trovato bene anche in mezzo a tanti campioni: alla fine anche i francesi sono esseri umani. Francia? La punizione di Olise, per esempio, mi ha lasciato davvero a bocca aperta»

PARTITA – «Abbiamo fatto una buona partita e affrontare una squadra come la Francia non è mai semplice. Il fatto di essere arrivati fino alla fine con la possibilità di vincere ci dà ancora più consapevolezza. Non penso che sia un punto perso. È un punto guadagnato e dobbiamo guardarlo in questo modo»

TITOLARITA’ E RUOLO MIGLIORE – «La titolarità dipende dal mister. Io devo soltanto continuare a lavorare e farmi trovare pronto quando arriva il mio momento. Poi sarà il commissario tecnico a fare le sue scelte, ma è chiaro che spero sempre di poter giocare dall‘inizio. Ruolo? Mi trovo meglio a destra, perché da mancino posso rientrare verso il centro e portarmi sul piede sinistro. È una zona del campo nella quale penso di poter sfruttare bene le mie caratteristiche»

RUOLO CT – «Mancini insiste molto sull’aspetto psicologico. Cerca di farci capire le nostre qualità e ci chiede soprattutto di divertirci quando siamo in campo. Stiamo iniziando a vedere quale potrebbe essere il volto della nuova Italia»

‘PRESENZA CAMPANA’ NELLA NAZIONALE – «È una Nazionale che ha una forte presenza campana. Donnarumma? Ha fatto delle parate incredibili contro la Francia. Meno male che è dalla nostra parte, perché altrimenti sarebbe stato davvero difficile riuscire a segnare».