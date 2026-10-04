Calciomercato Roma, suggestione Endrick: le ultimissime

Roma-Endrick, la possibile svolta di mercato: c’è l’ok del giocatore, le condizioni del Real Madrid per il prestito del brasiliano

Lasciare il Real Madrid, il club più vincente al mondo guidato dall’allenatore più celebre in circolazione, può sembrare un controsenso. Eppure a vent’anni, se la felicità in campo svanisce e la propria Nazionale punta su di te per costruire il futuro, la scelta può diventare necessaria.

È la storia di Endrick, attaccante che oggi segue le partite dei Blancos più dalla panchina che dal campo (appena quattro minuti giocati finora tra campionato e coppe), e che sta valutando seriamente un trasferimento alla Roma a gennaio per rilanciare la propria carriera. Anche Carlo Ancelotti, suo estimatore, gli avrebbe consigliato di guardarsi attorno per non perdere centralità nella Seleção, che continua comunque a convocarlo.

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Un identikit perfetto per Gasperini

Per i giallorossi l’occasione è ghiotta: da oltre un anno il club cerca un esterno offensivo sinistro, e sebbene Endrick sia mancino anziché destro, le sue doti da sprinter e finalizzatore lo rendono perfettamente compatibile con le richieste di Gian Piero Gasperini. Non a caso in estate la Roma era arrivata vicinissima a un altro mancino, Luiz Henrique, poi sfumato per problemi burocratici.

La formula: prestito con riscatto tra i 30 e i 35 milioni

Sul piano economico, il Real valuta il cartellino non meno dei 50 milioni investiti quando il giocatore era ancora minorenne, ma un prestito con diritto di riscatto fissato tra 30 e 35 milioni permetterebbe alla proprietà Friedkin di non esporsi subito con un maxi-investimento. I contatti tra la Roma e l’entourage di Endrick, gestito da Roc Nation, proseguono ormai dalla scorsa estate.

Il veto di Mourinho e la concorrenza a Madrid

A bloccare l’operazione in estate era stato proprio José Mourinho, che aveva chiesto al classe 2006 di restare per meritarsi spazio, senza però che la situazione sia cambiata: davanti a lui, nelle gerarchie del Real, restano Mbappé, Vinícius, Güler, Bellingham e gli altri attaccanti di una rosa fin troppo affollata. Un primo faccia a faccia tra le due squadre andrà in scena tra dieci giorni, nella sfida di Champions League all’Olimpico. Lo scrive il Corriere dello Sport.