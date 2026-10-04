Mercato Milan, il sogno del tecnico Amorim è Leny Yoro

Il tecnico portoghese vuole ritrovare a Milano il difensore già allenato a Old Trafford: pesano le poche presenze stagionali del francese

Il reparto arretrato resta una priorità assoluta in casa Milan. La sessione estiva di calciomercato si è chiusa senza il rinforzo tanto atteso per Ruben Amorim, nonostante le voci insistenti su nomi come Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona o Tiago Gabriel, ma la dirigenza rossonera sarebbe già pronta a tornare alla carica a gennaio. Questo nonostante in rosa siano presenti De Winter, Gabbia, Pavlović e Gila, oltre al recupero last minute di Tomori.

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Il sogno si chiama Yoro

Tra i profili seguiti con maggiore insistenza spicca quello di Leny Yoro, difensore centrale francese classe 2005 del Manchester United, parte della scuderia dell’agente Jorge Mendes, lo stesso che cura gli interessi di Inácio e Gabriel. Il legame con Amorim è diretto: il tecnico lo ha già allenato ai tempi di Old Trafford, dove il francese era arrivato dal Lille nell’estate 2024 per circa 62 milioni di euro.

Un investimento importante ma non impossibile

Per il cartellino di Yoro si parla di una valutazione intorno ai 50 milioni di euro, cifra elevata ma non fuori portata per Gerry Cardinale, che negli scorsi mesi ha già dimostrato di poter sostenere investimenti simili con gli acquisti di Gonçalo Ramos dal PSG (75 milioni) e Diego Moreira dallo Strasburgo (65 milioni bonus compresi).

Perché lo United potrebbe aprire alla cessione

Le ragioni di una possibile cessione sono evidenti: nelle due stagioni complete avute a disposizione, Yoro non è riuscito a stabilizzare la retroguardia dei Red Devils, ripercorrendo in parte il percorso complicato vissuto in precedenza da Matthijs de Ligt.

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A complicare ulteriormente la sua posizione, il poco spazio trovato in questo avvio di stagione: appena quattro presenze complessive tra tutte le competizioni, con tre panchine consecutive in campionato senza mai scendere in campo da titolare se non nelle coppe. Proprio per questo motivo, Mendes potrebbe spingere concretamente per un trasferimento già nella prossima finestra di mercato.