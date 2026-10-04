Colonia, grave infortunio per Dallinga: cosa è successo

Grave tegola per l’olandese, in prestito dal Bologna: il ginocchio destro ceduto durante un’amichevole con l’Under 23 tedesca mette a rischio anche il futuro del trasferimento

Si complica improvvisamente il nuovo capitolo tedesco di Thijs Dallinga. Durante un’amichevole disputata contro la formazione Under 23 del Colonia, l’attaccante olandese ha riportato un grave infortunio al ginocchio destro. Gli esami effettuati nelle ore successive, come confermato dal club con un comunicato ufficiale, hanno evidenziato la rottura del legamento crociato: per il giocatore si prospettano un intervento chirurgico e diversi mesi di stop, con il rischio concreto di vedere compromessa l’intera stagione.

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Un inizio promettente spezzato sul più bello

La beffa più grande riguarda proprio i tempi dell’infortunio: Dallinga aveva lasciato il Bologna in estate, con la formula del prestito oneroso (un milione di euro) e diritto di riscatto fissato a 10 milioni, proprio con l’obiettivo di rilanciarsi lontano dall’Italia dopo un’annata difficile in rossoblù.

E la risposta sul campo era stata immediata: due gol nelle prime tre giornate di Bundesliga avevano riacceso l’entusiasmo attorno al centravanti, che pochi giorni fa aveva anche timbrato il cartellino al debutto con una doppietta decisiva. Proprio mentre il suo nuovo inizio sembrava decollare, lo stop improvviso rischia di bloccare tutto.

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Riflessi sul futuro del trasferimento

L’infortunio non riguarda solo l’aspetto sportivo: la lunga assenza complica inevitabilmente anche le valutazioni del Colonia sull’eventuale riscatto a fine stagione, mentre al Bologna, che segue la vicenda da lontano, tocca ora sperare in un recupero rapido per il giocatore, reduce peraltro da un altro problema fisico – una sports hernia – risolto chirurgicamente nel 2025.

Il club tedesco, intanto, ha voluto comunque mandare un messaggio di vicinanza al proprio centravanti attraverso i canali ufficiali, promettendogli di rivederlo presto in campo più forte di prima.



