De Bruyne non rientra subito a Napoli: resta con il Belgio nonostante la squalifica

Il centrocampista azzurro salterà la sfida contro la Francia per somma di ammonizioni, ma resterà comunque nel gruppo della Nazionale belga insieme a Tielemans
Kevin De Bruyne non farà rientro a Napoli a inizio settimana. Il centrocampista azzurro, grande protagonista con il Belgio nell’ultima gara di Nations League, resterà infatti a disposizione della propria Nazionale nonostante la squalifica che gli impedirà di giocare la prossima partita contro la Francia.
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Il giocatore del Napoli è stato decisivo nella sfida vinta 3-0 dal Belgio contro la Turchia, chiusa con una splendida doppietta. Una prestazione di altissimo livello, macchiata però dall’ammonizione ricevuta nel corso del match. Per De Bruyne si è trattato del secondo giallo consecutivo dopo quello rimediato nella precedente partita contro la Francia: per questo motivo sarà costretto a saltare il match di ritorno in programma domani, 5 ottobre, contro la Nazionale allenata da Zinedine Zidane.
De Bruyne resta con il Belgio: niente ritorno immediato a Napoli
Nonostante l’impossibilità di scendere in campo, De Bruyne non rientrerà subito in Italia. Per volontà della Federazione belga, il centrocampista resterà comunque aggregato al gruppo del Belgio e seguirà dalla tribuna la sfida contro la Francia. Una scelta che conferma l’importanza del giocatore anche fuori dal campo, in un momento delicato del percorso della Nazionale.
La stessa decisione riguarda anche Youri Tielemans, anche lui squalificato per somma di ammonizioni. Come il compagno di reparto, resterà con la squadra e assisterà alla gara dalla tribuna.
Per il Napoli, dunque, il rientro di De Bruyne slitterà di qualche giorno. Il club azzurro attenderà il ritorno del centrocampista al termine degli impegni del Belgio, con l’obiettivo di riaverlo presto a disposizione in vista della ripresa del campionato.
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