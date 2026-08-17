Chi è Nathan Gassama, il centrale mancino del Baltika che può raccogliere l’eredità di Lucumí: carriera, caratteristiche e punti di forza

Bologna, dopo la cessione di Lucumí alla Juventus spunta Nathan Gassama: il centrale mancino del Baltika è l’ultima idea per la difesa

Il Bologna continua a lavorare alla ricerca di un nuovo difensore dopo la cessione di Jhon Lucumí alla Juventus. Tra i profili finiti sul taccuino della dirigenza rossoblù c’è ora Nathan Gassama, centrale del Baltika Kaliningrad. A riportare l’interesse è Sportitalia.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Classe 2001, mancino e dotato di una struttura fisica importante, Gassama rappresenterebbe una soluzione interessante per sostituire il colombiano, pur avendo caratteristiche differenti. Ma chi è il difensore che potrebbe approdare in Serie A?

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Nathan Gassama, la carriera dalla Francia alla Russia

Nato il 5 gennaio 2001 a Évry, in Francia, Gassama cresce calcisticamente nella periferia parigina prima di entrare nel 2017 nel settore giovanile del Nantes. Con i Canaris completa buona parte della propria formazione, passando dalle categorie giovanili alla seconda squadra.

Successivamente si trasferisce al Troyes, dove nella stagione 2021/22 raccoglie soprattutto esperienza con la formazione B, senza però riuscire a trovare continuità in Ligue 1.

La necessità di giocare con maggiore regolarità lo porta quindi al Cholet, nel National francese. Nel gennaio 2023 arriva la prima esperienza fuori dalla Francia con lo Slavia Sofia, in Bulgaria.

È però il trasferimento al Baltika Kaliningrad, nell’agosto dello stesso anno, a cambiare realmente il percorso della sua carriera.

Gassama protagonista con il Baltika

In Russia, Gassama trova continuità e responsabilità. Nella prima stagione disputa 15 partite di campionato e 7 di coppa, confrontandosi con la Russian Premier League.

Dopo la retrocessione del Baltika, nel 2024/25 diventa uno dei punti fermi della squadra: colleziona 29 presenze e 2 gol, contribuendo alla vittoria del campionato di seconda divisione e all’immediata promozione nella massima serie.

La stagione 2025/26 rappresenta un ulteriore salto di qualità. Il difensore raccoglie circa 24 presenze, fornendo anche 3 assist e confermando una notevole efficacia nel gioco aereo. Nei minuti trascorsi in campo il Baltika mantiene inoltre più volte la porta inviolata, con Gassama tra i principali riferimenti della retroguardia.

Anche l’avvio del 2026/27 è stato positivo, con 2 assist nelle prime 4 giornate.

Gassama e la Nazionale del Mali

Nato in Francia, il centrale ha scelto di rappresentare il Mali a livello internazionale. La prima convocazione arriva nel novembre 2025, prima dell’inserimento nella rosa per la Coppa d’Africa.

Il salto in Nazionale ha rappresentato un altro riconoscimento della crescita vissuta in Russia, permettendogli di confrontarsi con avversari di livello internazionale e di aumentare ulteriormente il proprio bagaglio di esperienza.

Che giocatore è Nathan Gassama

Il primo elemento che colpisce è inevitabilmente la struttura fisica. Gassama misura circa 1,92 metri per 83 kg, possiede leve lunghe ed è particolarmente efficace nei duelli aerei.

Il gioco di testa è probabilmente la sua qualità principale, sia nella propria area sia sulle situazioni da fermo offensive. A questo aggiunge aggressività nell’anticipo, capacità di uscire dalla linea per attaccare l’avversario e una buona presenza nei contrasti.

Il fatto di essere mancino naturale rappresenta un altro elemento interessante. Può giocare da centrale sinistro in una difesa a quattro oppure come braccetto di centrosinistra in una linea a tre, mantenendo comunque una discreta duttilità all’interno del reparto.

In possesso tende a cercare una giocata piuttosto verticale. Quando trova spazio non disdegna la conduzione palla al piede e prova a far avanzare l’azione, anche se non può ancora essere considerato un vero regista difensivo.

Gassama, cosa deve migliorare

Il principale interrogativo riguarda inevitabilmente il salto di livello verso la Serie A. La maggior parte della carriera di Gassama si è sviluppata tra categorie minori francesi, Bulgaria e Russia.

Nel campionato italiano dovrebbe aumentare soprattutto la qualità della prima costruzione sotto pressione, velocizzare le letture e migliorare nella gestione degli attaccanti più rapidi sul breve.

Il fisico gli permette spesso di rimediare a situazioni complicate, ma contro avversari tecnicamente superiori diventerebbero ancora più importanti posizionamento e scelta dei tempi.

Perché Gassama può essere il profilo giusto per il Bologna

Dopo l’addio di Lucumí, il Bologna cerca un centrale capace di occupare naturalmente il centrosinistra della difesa. Gassama risponde all’identikit per piede preferito, struttura e aggressività.

Rispetto al colombiano sarebbe un difensore più fisico e dominante nel gioco aereo, ma meno raffinato nella gestione del pallone. Anche economicamente potrebbe rappresentare un investimento sostenibile: nelle scorse settimane il Baltika avrebbe valutato il proprio centrale intorno ai 5 milioni di euro.

Non sarebbe dunque una copia di Lucumí, ma una soluzione differente e potenzialmente funzionale: 25 anni, mancino naturale, nazionale del Mali, 1,92 metri e ancora la possibilità di crescere tatticamente in un campionato più competitivo. È su queste caratteristiche che il Bologna ha acceso i riflettori.