Moise Kean, il Como adesso rompe gli indugi: alla Fiorentina arriva la prima offerta per aprire la trattativa

Il Como fa un grande passo nella corsa a Moise Kean: presentata alla Fiorentina la prima offerta formale, un segnale chiaro della volontà del club di Cesc Fàbregas di affondare il colpo per il nuovo centravanti. La proposta, strutturata in modo da aprire la trattativa senza esporsi subito con cifre troppo elevate, prevede 30 milioni complessivi, suddivisi in 5 milioni di prestito oneroso e 25 milioni di obbligo di riscatto. È il primo step concreto dopo settimane di contatti, sondaggi e valutazioni interne: il Como vuole Kean, e ora lo ha messo nero su bianco. Lo riporta Sky Sport.

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La posizione della Fiorentina

La risposta della Fiorentina, però, non è cambiata rispetto alle scorse settimane. Il club viola considera Kean un elemento centrale del progetto tecnico e non ha alcuna intenzione di aprire a una cessione sulla base di queste cifre. La linea è chiara: Kean parte solo davanti a un’offerta davvero importante, superiore ai 40 milioni e con una struttura economica più solida rispetto a prestito + obbligo.

La Fiorentina ha sempre ribadito che la volontà primaria è ripartire dal giocatore, valorizzarlo e renderlo uno dei punti di riferimento della nuova stagione. L’idea di cederlo non è esclusa, ma deve essere giustificata da un’operazione che rispecchi il valore del classe 2000, reduce da una stagione complessa ma ancora considerato un profilo di alto livello.

Il Como deve rilanciare

La prima offerta è servita a rompere il ghiaccio, ma non sarà sufficiente. Il Como, che ha già mostrato ambizione e solidità economica nelle ultime sessioni, dovrà rilanciare se vuole davvero far vacillare la Fiorentina. Il club lariano ha un progetto chiaro: costruire una squadra competitiva, giovane e con margini di crescita, e Kean rappresenta esattamente quel tipo di profilo. L’idea di affiancarlo a un reparto offensivo già ricco di qualità è una delle priorità di Fabregas, che considera l’attaccante un elemento ideale per il suo sistema di gioco.

Lo scenario

La trattativa è ufficialmente aperta, ma ancora lontana dalla fase decisiva. Il Como ha fatto il primo passo, la Fiorentina ha risposto con fermezza, e ora si attende il secondo affondo del club lombardo. La sensazione è che il Como non si fermerà qui: il progetto è ambizioso, la volontà è forte e la dirigenza è pronta a tornare alla carica con una proposta più convincente.