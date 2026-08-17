La Roma accelera su Fofana: apertura del talento del Lione, valutazione pesante e nuovi incastri sul caso Mora

La Roma non si concentra soltanto su Rodrigo Mora: il club giallorosso, consapevole che l’operazione potrebbe ancora incontrare ostacoli, ha già iniziato a muoversi su altre soluzioni per rinforzare la corsia sinistra offensiva.

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Tra le alternative più concrete è tornato a prendere quota il nome di Malick Fofana, talento classe 2005 del Lione, proposto alcune settimane fa e oggi considerato una delle piste più credibili in caso di mancato arrivo dell’argentino. La valutazione del giovane esterno è elevata, compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro, ma la Roma ha già avviato i primi contatti con il suo entourage.

L’agente del giocatore ha dato una chiara apertura alla possibilità di trasferirsi in Serie A, segnale che ha spinto la dirigenza giallorossa a considerare Fofana come una reale alternativa e non più come un semplice nome sullo sfondo. La società vuole farsi trovare pronta nel caso in cui la trattativa per Mora dovesse complicarsi, e la disponibilità del giocatore rappresenta un elemento strategico non da poco.

Chi è Fofana?

Dal punto di vista tecnico, Fofana è un profilo che si incastra perfettamente nelle esigenze di Gasperini. Ala sinistra a piede invertito, ama partire largo per poi accentrarsi, sfruttando il destro per calciare o rifinire l’azione. È un esterno moderno, rapido, verticale, capace di creare superiorità numerica e di attaccare la profondità con continuità. Nel sistema di gioco del tecnico, soprattutto nel 3‑4‑2‑1, potrebbe interpretare più ruoli: da esterno puro, da trequartista che parte dal centro per muoversi tra le linee, e persino da falso nove in situazioni di emergenza. La sua duttilità, unita alla capacità di dribblare in velocità e proteggere il pallone, lo rende un profilo ideale per una squadra che vuole aumentare imprevedibilità e qualità nell’ultimo terzo di campo.

La Roma, dunque, continua a lavorare su Mora ma non vuole restare scoperta. Fofana è una pista concreta, con margini di crescita enormi e caratteristiche perfette per il progetto tecnico giallorosso. Se l’operazione Mora dovesse rallentare o saltare, la società è pronta a virare con decisione sul talento del Lione, che potrebbe diventare molto più di un semplice piano B.