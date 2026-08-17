Napoli, affare Benoît Badiashile chiuso: prestito oneroso e diritto di riscatto, Allegri pronto ad accoglierlo

Il Napoli e il Chelsea hanno chiuso in queste ore gli ultimi dettagli per il trasferimento di Benoît Badiashile in azzurro: l’operazione è definita, manca soltanto l’arrivo del difensore in Italia, previsto per domani. Lo riporta Sky Sport.

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La tempistica, però, rende complicato immaginare che il francese possa svolgere le visite mediche nella stessa giornata di Favasuli: i tempi sono stretti e il club sta già valutando una programmazione separata.

L’accordo finale tra le parti è stato limato senza l’inserimento di bonus o condizioni particolari. La formula scelta è quella del prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Una struttura chiara, lineare, che permette al Napoli di aggiungere subito un difensore di livello alla rosa e di mantenere margini di manovra per il futuro.

Allegri, che ha spinto per avere un rinforzo immediato nel reparto arretrato, è pronto ad accogliere Badiashile e inserirlo nel nuovo sistema difensivo. Il francese arriva per dare fisicità, velocità e capacità di uscita palla al piede, caratteristiche che il tecnico considera fondamentali per completare il pacchetto arretrato.

Il Napoli, dunque, chiude una delle operazioni più attese della sua estate: Badiashile è pronto a iniziare la sua avventura in Serie A e a diventare un tassello centrale del progetto tecnico azzurro.