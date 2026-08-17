Torino‑Elche, contatti per Aboukhlal: operazione possibile in prestito con diritto di riscatto

Il Torino, reduce dal successo in Coppa Italia contro la Carrarese, continua a muoversi con decisione anche sul mercato. E uno dei nomi più caldi in uscita è quello di Zakaria Aboukhlal. L’esterno classe 2000, arrivato la scorsa estate con grandi aspettative, potrebbe lasciare i granata dopo una stagione da 15 presenze complessive.

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In queste ore sono in corso contatti concreti tra Torino ed Elche per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, formula che includerebbe anche una percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore è legato al club fino al 2029, ma la volontà di trovare continuità e minuti sta spingendo verso una soluzione diversa. Lo riporta Sky Sport.

Aboukhlal porta con sé un percorso ricco di esperienze. Cresciuto nei settori giovanili di Willem II e PSV, ha esordito in Eredivisie nel maggio 2019 contro l’AZ Alkmaar, club che lo ha poi acquistato pochi mesi dopo. Con l’AZ ha disputato tre stagioni, totalizzando 90 presenze e partecipando anche alle competizioni europee.

Nel 2022 è passato al Tolosa, dove ha vissuto il periodo più brillante della sua carriera: 83 presenze, 25 gol, 9 assist e la conquista della Coppa di Francia 2023. A livello internazionale, dopo le giovanili con i Paesi Bassi, ha scelto il Marocco, con cui conta 22 presenze e 3 gol.

Nel Torino di Abate, però, il suo spazio si è ridotto. Il tecnico lo ha impiegato per soli 22 minuti nella sfida di Coppa Italia contro la Carrarese, un segnale chiaro di come il giocatore non sia al centro del progetto tecnico. Da qui la necessità di trovare una nuova destinazione che possa rilanciarlo.

L’Elche è oggi la pista più concreta: il dialogo tra i club è attivo, la formula è definita e la volontà del giocatore è quella di tornare protagonista. Il Torino, intanto, valuta l’operazione come un modo per alleggerire la rosa e liberare spazio per un nuovo innesto offensivo.