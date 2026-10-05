Mbappé in bici fa discutere il Real Madrid: il precedente avvertimento di Mourinho fa esplodere il caso! La ricostruzione

L’attaccante francese, alle prese con il recupero dall’infortunio accusato in Nazionale, ha pubblicato una storia su Instagram che ha fatto discutere tifosi e ambiente madridista

Kylian Mbappé torna al centro delle discussioni in casa Real Madrid, ma questa volta non per una giocata o per un gol. L’attaccante francese, attualmente alle prese con il recupero dal fastidio al ginocchio accusato durante il ritiro con la Nazionale francese, ha pubblicato una storia su Instagram in cui appare sorridente in bicicletta, in un contesto rurale.

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Un’immagine apparentemente innocua, ma che a Madrid ha acceso un nuovo dibattito. Il motivo è legato anche alle parole pronunciate poche settimane fa da José Mourinho, allenatore del Real, durante il podcast Bet It Drives Show. Il tecnico portoghese aveva lanciato un messaggio molto chiaro ai calciatori sulla gestione della vita privata e dei rischi fuori dal campo.

Mbappé in bicicletta e il monito di Mourinho

Mourinho era stato netto: «Un calciatore lo è 24 ore su 24. Quello che mangi, quello che bevi, come dormi: tutto conta. Non puoi sciare. Non puoi andare in bicicletta. Se cadi dalla bici salti tre partite, o peggio, ti rompi una gamba…».

Proprio per questo, la storia pubblicata da Mbappé non è passata inosservata. È possibile che si tratti soltanto di una coincidenza e che il francese non abbia nemmeno collegato il suo gesto alle parole del tecnico. Tuttavia, in un momento già delicato, l’ambiente madridista sembra non concedergli troppo margine.

Il forfait con la Francia e le critiche dei tifosi

Il caso arriva dopo giorni già complicati per il numero 10 merengue. L’annuncio del forfait dal ritiro della Francia per un piccolo fastidio al ginocchio aveva fatto discutere i tifosi transalpini, scettici sulla reale entità del problema fisico. Poco dopo, Mbappé era stato immortalato in una discoteca a Parigi insieme alla compagna Ester Expósito, provocando nuove critiche, questa volta soprattutto da parte dei sostenitori del Real Madrid.

Ora la storia in bicicletta aggiunge un altro capitolo. Nulla di grave in sé, ma il momento rende tutto più sensibile: Mbappé sta recuperando da un infortunio e ogni scelta fuori dal campo viene osservata con attenzione. In casa Real, il messaggio di Mourinho resta sullo sfondo e trasforma una semplice pedalata in un nuovo tema di discussione.