Gasperini: «Dybala e Molina non vanno in Argentina? Ecco perchè»

Roma, parla Gasperini: «Dybala e Molina non andranno in Argentina? Siamo in prossimità di una gara importante. Cristante sta recuperando». Le sue parole

Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha fatto il punto sul momento dei suoi ragazzi: focus sulle condizioni di Cristante, Malen, Dybala e Soulé, con uno sguardo rivolto ai delicati impegni post-sosta contro Como e Real Madrid.

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CRISTANTE – «Sta recuperando, ha un problema al collaterale: lo sta curando, ci vuole il suo tempo. Se salta Como e Real? Di sicuro no, ma non rischieremo niente: l’obiettivo è recuperarlo al meglio»

SOULE‘ – «Non è stato tra i migliori solo con l’Inter, anche l’anno scorso nell’andata è stato straordinario: poi la pubalgia l’ha rallentato per mesi. Ha pensato bene di curarsi durante l’estate, è tornato un po’ sovrappeso perché era da tanto che era fermo ma l’inizio di campionato è stato di livello. Quando i giocatori vanno in nazionale è un premio per tutti»

DYBALA E MALEN – «Malen doveva recuperare da un problema, Dybala si è allenato come sta facendo da luglio: sono molto contento perché è un ragazzo che quando va in campo sta bene col pallone. Il fatto di dover saltare molti allenamenti e partite lo rendeva più triste, ora lo vedo felice e ha voglia di giocare: è un bel traguardo. Lui e Molina non andranno in Argentina? Siamo troppo in prossimità di una gara importante, siamo un po’ distanti da lì e significa costringerli a tante ore di volo. Quindi la Roma ha preferito di no»

KONE‘ – «Non si poteva sostituirlo nelle ultime ore: non c’era niente di fattibile. E’ stato un mercato lunghissimo, arrivare a pochissime ore dalla chiusura non c’erano proprio i tempi. Questi trasferimenti comportano l’inserimento di tante persone a redigere i contratti: non vedo come si potesse fare. Sono contento sia andata così, avrà tutto il modo di aumentare il suo valore»

COMO – «Del Como chi segue il calcio apprezza l’evoluzione, non solo dovuta agli investimenti: anche per la qualità dei giocatori scelti e del gioco che esprimono. Giustamente è tra le squadre migliori del campionato. Se può vincere lo scudetto? Non lo so, è difficile dirlo: tutti riconosciamo che l’Inter è la più forte al momento per qualità e risultati. Però con tutte le altre il Como se lo può sicuramente giocare»