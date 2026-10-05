Napoli, McTominay verso il rientro: domani gli esami

Napoli, filtra ottimismo per McTominay: domani visite d’idoneità, Allegri lo punta per la sfida contro il Frosinone

Arrivano segnali incoraggianti per il Napoli, che si avvicina al possibile ritorno in campo di Scott McTominay, centrocampista scozzese arrivato per dare fisicità, dinamismo ed esperienza internazionale alla mediana azzurra. Dopo settimane di lavoro specifico e recupero graduale, il giocatore è pronto a compiere un passaggio decisivo nel proprio percorso di rientro.

Nella giornata di martedì 6 ottobre, infatti, McTominay sarà sottoposto agli accertamenti necessari per ottenere nuovamente l’idoneità sportiva, ultimo step prima del ritorno alla piena attività agonistica. Una tappa particolarmente importante sia per il calciatore sia per lo staff tecnico del Napoli, che attende con fiducia l’esito delle visite.

Il percorso di recupero di McTominay

Lo scozzese era stato costretto a fermarsi all’inizio di settembre dopo essersi sottoposto a un intervento di ablazione cardiaca finalizzato alla risoluzione di una lieve aritmia benigna. Una situazione che aveva richiesto prudenza e controlli approfonditi, portando il giocatore a interrompere temporaneamente l’attività sportiva.

Dopo una prima fase di recupero svolta nel Regno Unito, McTominay è rientrato a Castel Volturno, dove ha proseguito un programma personalizzato sotto la supervisione dello staff medico del club partenopeo. Le risposte arrivate durante le ultime settimane sono state positive e hanno consentito al centrocampista di avvicinarsi progressivamente al rientro.

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Allegri attende il via libera

L’allenatore del Napoli Massimiliano Allegri, tecnico toscano chiamato a guidare il nuovo progetto azzurro, segue con attenzione l’evolversi della situazione. McTominay rappresenta infatti una risorsa importante per gli equilibri della squadra grazie alle sue qualità atletiche e alla capacità di inserimento.

In caso di esito positivo degli esami, il centrocampista potrebbe tornare rapidamente a disposizione del tecnico e candidarsi già per una convocazione nella prossima giornata di campionato.

Obiettivo Frosinone

L’obiettivo del Napoli è avere McTominay disponibile per la sfida contro il Frosinone, in programma allo stadio Diego Armando Maradona alla ripresa della Serie A.

Naturalmente ogni decisione verrà presa con la massima cautela, ma l’ottimismo cresce giorno dopo giorno. Il possibile recupero del centrocampista scozzese rappresenterebbe una notizia molto importante per Allegri, che punta a ritrovare profondità e alternative in una zona del campo spesso condizionata da infortuni e indisponibilità.

Le prossime ore saranno dunque decisive per conoscere il responso definitivo e capire se McTominay potrà tornare ufficialmente a disposizione del Napoli dopo il delicato stop delle ultime settimane.



