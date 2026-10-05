Ansia Milan, si ferma Estupiñán: infortunio con l’Ecuador

Milan, problema fisico per Estupiñán in Nazionale: il tecnico rossonero Ruben Amorim in ansia, i dettagli e le sue condizioni

Non arrivano segnali particolarmente incoraggianti dal ritiro dell’Ecuador per il Milan. A preoccupare lo staff rossonero sono le condizioni di Pervis Estupiñán, esterno sinistro e titolare della formazione allenata da Rúben Amorim, costretto a saltare l’amichevole disputata dalla nazionale ecuadoregna contro il Panama.



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Il difensore classe 1998 non era già riuscito a prendere parte all’allenamento di rifinitura della vigilia e, nelle ore successive, è arrivata la conferma della sua indisponibilità per il match. Una situazione che ha immediatamente acceso l’attenzione del Milan, considerando l’importanza del giocatore negli equilibri tattici della squadra.

Le prime indicazioni sull’infortunio di Estupiñán

A fornire i primi aggiornamenti è stato il commissario tecnico dell’Ecuador che ha una lunga esperienza internazionale. Nel post partita, il ct ha spiegato che il giocatore avrebbe riportato un problema al ginocchio destro in seguito a un contrasto di gioco.

Secondo le prime valutazioni, si tratterebbe di una distorsione che dovrà essere ulteriormente approfondita attraverso esami specifici nelle prossime ore. Lo stesso ct ha comunque provato a tranquillizzare l’ambiente, lasciando intendere che al momento non emergono particolari allarmi.

Ora il difensore farà rientro in Italia, dove sarà sottoposto a nuovi controlli dallo staff medico rossonero per definire con precisione l’entità del problema e i relativi tempi di recupero.

Un problema per Amorim in vista della ripresa

L’eventuale assenza di Estupiñán rappresenterebbe una complicazione importante per il Milan. Alla ripresa del campionato, infatti, i rossoneri saranno attesi da un calendario molto fitto di impegni tra Serie A e coppe europee.

La prima gara dopo la sosta è in programma contro il Sassuolo, appuntamento al quale il laterale ecuadoregno rischia seriamente di non partecipare. In dubbio anche la successiva trasferta europea contro il Salisburgo, anche se molto dipenderà dagli esiti degli accertamenti medici.

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Come può cambiare il Milan

In caso di stop prolungato, Amorim sarà costretto a studiare soluzioni alternative per la corsia mancina. Le principali opzioni portano a Davide Bartesaghi, giovane esterno cresciuto nel vivaio rossonero e recentemente impiegato anche nell’Italia Under 21, oppure a Diawara, difensore francese rimasto a lavorare a Milanello durante la sosta.

Molto dipenderà dal sistema di gioco scelto dal tecnico portoghese, che nelle prime settimane della stagione ha alternato il 3-4-2-1 al 4-2-3-1. In entrambi i moduli, però, Estupiñán rappresenta una pedina di grande valore per spinta, intensità e qualità sulla fascia.

Le prossime ore saranno quindi decisive per chiarire l’entità dell’infortunio e capire se il Milan dovrà affrontare le prossime settimane senza uno dei suoi uomini più affidabili sulla corsia sinistra.