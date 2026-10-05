Endrick, Milan e Roma ci provano per gennaio: derby di mercato per il talento del Real Madrid! La situazione

Il brasiliano può lasciare il Real Madrid in prestito nella finestra invernale: i rossoneri studiano l’operazione, ma i giallorossi restano forti sul giocatore

Il futuro di Endrick potrebbe diventare uno dei temi più caldi del mercato di gennaio. Il talento brasiliano del Real Madrid piace sia al Milan sia alla Roma, due club pronti a valutare un’operazione in prestito per provare a rilanciare un giocatore che in Spagna sta trovando pochissimo spazio.

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Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe pensando a un prestito di sei mesi per portare Endrick a San Siro nella seconda parte della stagione. Il brasiliano, acquistato anni fa dal Real Madrid per 35 milioni più 25 di bonus, non ha finora trovato continuità. Dopo le difficoltà iniziali in Spagna, la parentesi al Lione con Paulo Fonseca gli aveva restituito fiducia, gol e assist, ma il rientro a Madrid non ha cambiato le gerarchie.

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Milan, idea Endrick in prestito per rinforzare l’attacco

La stagione di Endrick al Real Madrid è finora rimasta ai margini: pochi minuti, tanta panchina e una concorrenza molto elevata nel reparto offensivo. Per questo il Milan osserva con attenzione. I rossoneri avevano già provato a muoversi a fine agosto, ma in quel momento José Mourinho aveva spinto per trattenerlo a Madrid.

A gennaio lo scenario potrebbe cambiare. La formula del prestito consentirebbe al Milan di inserire Endrick nel proprio progetto senza un investimento immediato troppo pesante, rimandando eventuali valutazioni definitive all’estate. Dal punto di vista tattico, il brasiliano potrebbe agire da trequartista destro alle spalle di Gonçalo Ramos, in coppia con Pulisic, oppure essere utilizzato come seconda punta o centravanti.

Un altro fattore da considerare riguarda i rapporti tra il club rossonero e l’entourage del giocatore. La mediazione potrebbe essere facilitata dai legami tra Cardinale e Roc Nation Sports, agenzia che cura gli interessi di Endrick e che collabora da tempo con il Milan in una «partnership unica, guidata verso innovazione, community, integrità e inclusione». Un canale che potrebbe aiutare i rossoneri anche in chiave mercato.

Roma, Gasperini aspetta un attaccante: Endrick resta in prima fila

Sul brasiliano, però, c’è anche la Roma. Secondo il Corriere dello Sport, il club giallorosso sarebbe ancora molto interessato a Endrick, considerato uno dei profili più adatti per completare l’attacco di Gian Piero Gasperini. La Roma cerca da tempo un giocatore capace di portare strappo, accelerazioni, imprevedibilità e gol.

Il direttore sportivo D’Amico avrebbe già avviato da tempo un dialogo con Roc Nation e non sarebbe particolarmente preoccupato dall’inserimento del Milan. Endrick, inoltre, avrebbe parlato anche con Carlo Ancelotti, oggi CT del Brasile, confidando un’intesa verbale con Gasperini. Rispetto all’estate, il nodo Mourinho potrebbe non rappresentare più un ostacolo decisivo, visto lo scarso impiego del giocatore nella prima parte di stagione.

Non solo Endrick: la lista della Roma per gennaio

La Roma valuta anche altri profili. Restano sullo sfondo Leweling, oggi meno centrale nello Stoccarda, e Gittens, rimasto al Chelsea ma finora poco utilizzato. Attenzione anche a Kvernadze del Frosinone, autore di un ottimo avvio di stagione con 3 gol e 1 assist nelle prime cinque partite di Serie A. Il presidente Stirpe ha parlato di «solo chiacchiere», ma davanti a un’offerta da 20-25 milioni la situazione potrebbe cambiare.

Resta viva anche la pista Luiz Henrique, già seguita in estate prima dello stop legato a problemi documentali con la Russia. La priorità giallorossa, però, è chiara: dare a Gasperini un attaccante in grado di alzare il livello tecnico e aumentare la competitività del reparto.

Il nome di Endrick resta quindi centrale. Il Milan può contare su ottimi rapporti internazionali e su un progetto tecnico immediato, la Roma su un lavoro già avviato e sulla forte richiesta di Gasperini. La partita è aperta: a gennaio il talento brasiliano può davvero diventare protagonista del mercato di Serie A.