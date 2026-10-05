Napoli, Meret vede il rientro: Frosinone nel mirino e futuro ancora da scrivere

Il portiere azzurro punta al ritorno tra i titolari dopo l’infortunio all’adduttore: il contratto scade a giugno e il tema rinnovo resta aperto

Alex Meret si prepara a riprendersi la porta del Napoli. Dopo lo stop per la lesione di basso grado dell’adduttore lungo della coscia sinistra, rimediata nella sfida di Champions League contro l’Arsenal, il portiere azzurro è vicino al rientro in gruppo e punta alla convocazione, con ambizione da titolare, per la gara di sabato contro il Frosinone al Maradona.

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A fare il punto è il Corriere dello Sport, che sottolinea come questa possa essere la settimana decisiva per il ritorno di Meret. Il portiere ha saltato le sfide contro Bologna e Fiorentina, lasciando spazio a Milinkovic-Savic, ma il recupero procede verso la fase conclusiva. Se non ci saranno contrattempi, Massimiliano Allegri potrà ritrovare uno dei suoi riferimenti tra i pali.

Meret, il ritorno dopo lo stop contro l’Arsenal

L’infortunio era arrivato in un momento positivo per Meret, protagonista proprio contro l’Arsenal con interventi importanti prima di essere costretto ad alzare bandiera bianca. Da lì lo stop, la gestione prudente e ora la prospettiva di un ritorno imminente.

Per il portiere classe 1997 si tratta di una stagione importante. Dopo un’annata condizionata anche dalle gerarchie definite da Conte, con Vanja Milinkovic-Savic davanti nelle scelte, l’arrivo di Allegri ha cambiato nuovamente gli equilibri. In estate il tecnico aveva parlato dell’esistenza di un titolare e della sua alternativa, rilanciando la fiducia nei confronti di Meret, portiere dei due scudetti azzurri.

Napoli, il rinnovo di Meret resta un tema aperto

Accanto al campo resta vivo anche il tema del futuro. Meret è al Napoli dal 2018 e ha collezionato 228 presenze complessive con la maglia azzurra. Il suo contratto scade a giugno, dopo il rinnovo biennale firmato la scorsa estate.

Al momento la priorità resta il recupero e il ritorno tra i pali, ma entro fine anno potrebbe esserci un incontro tra il club e l’agente del giocatore per capire se esistano le condizioni per un nuovo prolungamento. In caso contrario, potrebbe aprirsi anche lo scenario di un addio dopo nove stagioni.

Il futuro può attendere ancora qualche settimana. Per Meret, ora, conta soprattutto tornare protagonista nel Napoli di Allegri.