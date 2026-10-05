Napoli, scatta l'emergenza terzini: si ferma anche Olivera

Nuovo stop per la retroguardia azzurra durante la sosta: il laterale uruguaiano rientra anticipatamente da Montevideo per un problema muscolare

L’infermeria del Napoli di Massimiliano Allegri, tecnico toscano al rientro sulla panchina partenopea dopo le esperienze con Milan e Juventus, si allunga ulteriormente. A pochi giorni dalla ripresa del campionato, fissata per sabato 10 ottobre contro il Frosinone, si è aggiunto il forfait di Mathias Olivera, fermato da un problema fisico durante gli impegni amichevoli dell’Uruguay.

COMUNICATO – “Mathias Olivera ha riportato un infortunio nel corso del ritiro della propria nazionale. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Olivera rientrerà in anticipo nella giornata odierna al SSC Napoli Training Center iniziando l’iter riabilitativo“

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Il club ha reso nota la natura dell’infortunio attraverso un comunicato: lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro, rimediata durante una seduta di allenamento successiva alle due gare disputate per intero contro Giappone e Corea del Sud. Il giocatore ha già fatto rientro anticipato a Castel Volturno per avviare l’iter riabilitativo, saltando ovviamente anche l’ultimo test amichevole della Celeste contro l’India. Secondo le prime valutazioni dello staff medico, i tempi di recupero dovrebbero aggirarsi tra le due e le quattro settimane, salvo complicazioni.

Una fascia sinistra sempre più scoperta

Lo stop di Olivera complica non poco i piani tattici di Allegri, privandolo di un’alternativa sulla corsia mancina – dove resta disponibile il rientrante Spinazzola – oltre che di una possibile soluzione come braccetto nell’eventuale passaggio alla difesa a tre. A peggiorare il quadro, nella stessa sosta il Napoli ha perso anche Favasuli, fermato da un problema muscolare in Under 21, mentre resta ancora lontano dal rientro Buongiorno. Segnali più incoraggianti arrivano invece da Meret, Marianucci e Beukema, ormai prossimi al pieno recupero.

Occhi puntati su McTominay

In vista dei prossimi, delicati impegni – dopo il Frosinone, gli azzurri affronteranno il Villarreal nella League Phase di Champions – filtra ottimismo sulle condizioni di Alisson e Giovane, mentre resta in osservazione Anguissa, reduce da una ricaduta muscolare contro la Fiorentina. L’attenzione maggiore, però, è rivolta a McTominay, atteso domani dalla visita di idoneità sportiva necessaria per tornare ad allenarsi a pieno regime dopo l’intervento di ablazione cardiaca a cui si è sottoposto nelle scorse settimane.