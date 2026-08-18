Corinthians, Depay rinnova fino al 2028: accordo raggiunto dopo le tensioni degli ultimi giorni

Memphis Depay resta al Corinthians: l’olandese accetta di ridurre le richieste economiche e prolunga il contratto fino al 2028

Sembrava ormai vicino all’addio, invece Memphis Depay continuerà la propria avventura con il Corinthians. L’attaccante olandese ha raggiunto un accordo con il club brasiliano per il rinnovo del contratto fino al 2028, mettendo così fine alle tensioni emerse negli ultimi giorni tra le parti.

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La permanenza dell’ex Manchester United e Lione non era affatto scontata. Inizialmente la società di San Paolo aveva infatti deciso di non procedere con il prolungamento per ragioni economiche, provocando la dura reazione dello stesso Depay, che aveva accusato pubblicamente il Corinthians di non aver rispettato gli accordi presi, definendo il comportamento del club «inaccettabile».

Corinthians-Depay, decisivo il nuovo confronto

La situazione è cambiata dopo un incontro diretto tra il giocatore e la dirigenza. A confermare la fumata bianca è stato il presidente Omar Stabile, che ha spiegato come Depay abbia accettato di ridimensionare in maniera significativa le proprie richieste economiche.

«È stato un lavoro difficile, ma alla fine tutto si è risolto. Abbiamo avuto un incontro personale e Memphis è riuscito a ridurre cifre che il suo entourage inizialmente non poteva accettare. Abbiamo fatto ciò che era meglio per il Corinthians, soprattutto dal punto di vista finanziario», ha dichiarato il numero uno del club.

Depay, un rinnovo dal valore di oltre 22 milioni

Secondo ESPN Brasil, il nuovo accordo avrebbe un valore complessivo vicino ai 22,4 milioni di euro, cifra nella quale sarebbero compresi anche gli arretrati salariali e i diritti d’immagine. Resterebbero invece esclusi eventuali bonus legati al raggiungimento di determinati risultati sportivi.

Depay è arrivato al Corinthians nel 2024 e nel giro di due anni è diventato uno dei principali riferimenti della squadra. Il suo bilancio parla di 79 presenze, 20 gol e 15 assist.

Depay resta protagonista in Brasile

Il contributo dell’olandese non si è limitato ai numeri individuali. Con il Corinthians ha infatti partecipato alla conquista della Coppa del Brasile 2025 e della Supercoppa brasiliana 2026.

Dopo giorni nei quali la separazione sembrava sempre più probabile, Depay e Corinthians hanno dunque trovato il punto d’incontro: l’attaccante resterà a San Paolo almeno fino al 2028, continuando a essere uno dei simboli del progetto tecnico del club.