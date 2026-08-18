Tutto fatto per il classe 2007 Rodrigo Mora: operazione da 25 milioni, ma i giallorossi potranno acquisire il 100% del cartellino con un ulteriore investimento

La Roma è ormai a un passo dall’accogliere Rodrigo Mora. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club giallorosso e il Porto hanno raggiunto un accordo verbale per il trasferimento del giovane talento portoghese, al termine di una trattativa lunga e particolarmente articolata.

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L’operazione prevede un investimento iniziale di 25 milioni di euro a titolo definitivo, con i Dragões che conserveranno il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Nell’intesa è stata però inserita una particolare clausola: la Roma potrà acquisire economicamente il 100% del cartellino, eliminando la percentuale del Porto, attraverso il pagamento di altri 25 milioni di euro.

Gli ultimi dettagli sono stati risolti e anche il presidente del Porto, André Villas-Boas, ha firmato i documenti necessari per completare l’operazione.

Decisiva, inoltre, la volontà di Mora, che ha spinto per il trasferimento nella Capitale. Il classe 2007 è atteso oggi a Roma per sottoporsi alle visite mediche e completare gli ultimi adempimenti burocratici prima della firma.

Il talento portoghese potrà così iniziare la sua nuova avventura agli ordini di Gian Piero Gasperini, pronto a mettersi a disposizione della Roma.