Rafael Leao, il futuro del portoghese al Milan è sempre più incerto: tra Galatasaray e Arabia Saudita si apre un nuovo scenario di mercato.

Il futuro di Rafael Leao potrebbe vivere una svolta nelle prossime ore. A fare il punto è Fabrizio Romano, che ha riportato nuove indiscrezioni sul possibile addio dell’attaccante portoghese al Milan.

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Secondo l’esperto di mercato, l’investimento dei rossoneri per Diego Moreira potrebbe rappresentare un segnale importante e favorire un’accelerazione sul fronte della cessione di Leao. Il Galatasaray resta interessato e continua a monitorare la situazione, ma l’attesa prolungata avrebbe iniziato a irritare il giocatore, rendendo necessaria una mossa più decisa da parte del club turco.

La novità più significativa riguarda però l’Arabia Saudita. Alcuni club sauditi avrebbero infatti già contattato l’entourage del portoghese, facendo emergere una pista che potrebbe diventare concreta nelle prossime settimane.

Il Milan, dal canto suo, mantiene una posizione chiara: per lasciar partire Leao servirà un’offerta all’altezza delle richieste economiche, considerate molto elevate e precise, della società rossonera. La partita resta dunque apertissima: Galatasaray e Arabia Saudita sono alla finestra, ma servirà un’accelerazione per arrivare alla fumata bianca.