Calciomercato Juventus, operazione in chiusura per Pape Matar Sarr: confronto con il Tottenham su prestito e obbligo di riscatto

La Juventus si avvicina a Pape Matar Sarr. La trattativa con il Tottenham è entrata nella fase conclusiva e le due società stanno lavorando per sistemare gli ultimi dettagli dell’operazione.

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Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’affare dovrebbe essere impostato sulla base di un prestito oneroso iniziale, accompagnato da un diritto di riscatto. La volontà del centrocampista senegalese di trasferirsi a Torino avrebbe contribuito all’accelerazione registrata nelle ultime ore.

Le condizioni per l’obbligo

Il principale tema ancora in discussione riguarda le condizioni necessarie per trasformare il diritto in obbligo di riscatto. Juventus e Tottenham starebbero trattando sulla base di due parametri: il numero di presenze collezionate da Sarr e la qualificazione dei bianconeri alla prossima Europa League.

Le parti devono ora definire nel dettaglio le soglie previste, oltre alle cifre complessive dell’operazione. La formula permetterebbe alla Juventus di rinviare l’eventuale investimento definitivo, mentre il Tottenham otterrebbe maggiori garanzie sulla futura cessione del giocatore.

Affare verso la definizione

La trattativa viene indicata in chiusura, ma restano da completare gli accordi e i passaggi formali. Sarr è il centrocampista individuato dalla Juventus per aggiungere dinamismo, intensità e fisicità alla mediana.

Come riferito da Gianluca Di Marzio, i club stanno lavorando alla definizione dell’affare.