Mercato Roma, contatti in corso tra il Fulham e l’entourage di Matias Soulé: i giallorossi preparano le alternative

Il futuro di Matias Soulé torna al centro del mercato della Roma. Dopo gli interessamenti registrati nelle scorse settimane, anche il Fulham avrebbe deciso di muoversi concretamente per l’esterno argentino.

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Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbero già in corso dei contatti tra le parti per approfondire la possibile operazione. Al momento non viene segnalato un accordo definitivo, ma l’interesse del club londinese apre un nuovo scenario per il giocatore.

Calciomercato Roma, due acquisti in caso di cessione

L’eventuale partenza di Soulé cambierebbe inevitabilmente le strategie della società giallorossa. Qualora l’argentino venisse ceduto, la Roma avrebbe infatti intenzione di acquistare due nuovi esterni offensivi per completare il reparto a disposizione di Gian Piero Gasperini.

La dirigenza non vuole farsi trovare impreparata e avrebbe già avviato interlocuzioni su più tavoli. Le mosse in entrata rimangono comunque strettamente collegate alla decisione definitiva sul futuro dell’ex giocatore della Juventus.

Tre piste per le corsie esterne

Come riferito da Gianluca Di Marzio, i profili attualmente seguiti sarebbero Jamie Leweling, Luiz Henrique e Jamie Gittens. Tre piste differenti per caratteristiche e costi, ma considerate tutte valide per rinnovare le corsie offensive.

In questo momento restano quindi aperti tre nomi per due possibili posti. Prima di accelerare, la Roma dovrà però capire se l’interesse del Fulham per Soulé si trasformerà in una proposta concreta e ritenuta soddisfacente. I prossimi contatti potranno chiarire sia il destino dell’argentino sia le priorità dei giallorossi per gli ultimi interventi sul mercato.