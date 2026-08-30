Calciomercato Roma, raggiunta l’intesa verbale con l’Atalanta per Marten de Roon: il giocatore è atteso oggi nella Capitale

La Roma è pronta ad accogliere Marten de Roon. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club giallorosso avrebbe raggiunto un accordo verbale con l’Atalanta per il trasferimento del centrocampista olandese. Il giocatore è atteso oggi nella Capitale per completare l’operazione e affrontare i passaggi necessari prima dell’ufficialità.

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Calciomercato Roma, decisiva la volontà di De Roon

La volontà del calciatore avrebbe avuto un ruolo determinante. De Roon avrebbe infatti espresso il desiderio di trasferirsi alla Roma, nonostante inizialmente l’Atalanta avesse programmato di proseguire con il proprio capitano. La società bergamasca avrebbe infine deciso di assecondare la sua richiesta, aprendo alla separazione dopo una lunghissima esperienza condivisa.

Nuovo rinforzo per Gasperini

L’operazione dovrebbe prevedere un indennizzo complessivo da circa un milione di euro, interamente legato ai bonus. Gian Piero Gasperini ritroverebbe così uno dei calciatori più importanti del proprio ciclo all’Atalanta: un centrocampista esperto, affidabile e già perfettamente a conoscenza delle richieste tattiche dell’allenatore. In attesa degli ultimi adempimenti e dell’annuncio ufficiale, la Roma si prepara dunque ad aggiungere alla propria mediana personalità, duttilità ed esperienza.