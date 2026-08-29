Calciomercato Milan, trattativa alle battute finali per il trasferimento dell’attaccante Santiago Gimenez al Porto

Il futuro di Santiago Giménez è sempre più vicino al Porto. In questo momento sono in corso nuovi contatti diretti con il Milan, con l’obiettivo di raggiungere l’intesa definitiva e completare il trasferimento dell’attaccante messicano.

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Calciomercato Milan, dialoghi decisivi con il Porto

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, i due club stanno discutendo gli ultimi aspetti dell’operazione. La trattativa è ormai entrata nelle battute conclusive, anche se non è ancora arrivata la definitiva fumata bianca.

Giménez ha già aperto al trasferimento

Giménez ha già espresso il proprio gradimento per la destinazione portoghese. L’attaccante è pronto a lasciare il Milan e attende adesso che le due società definiscano la struttura economica dell’affare.

Si cerca l’accordo definitivo

I precedenti tentativi del Porto non avevano soddisfatto le richieste rossonere, ma i contatti non si sono mai interrotti. Le parti stanno ora provando a trovare il punto d’incontro conclusivo: le prossime ore possono risultare decisive per il passaggio di Giménez in Portogallo.