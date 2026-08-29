Calciomercato Juventus, il centrocampista del Tottenham è stato proposto dopo il mancato accordo con Franck Kessié

La Juventus valuta un nuovo profilo per rinforzare il centrocampo. Dopo la rottura definitiva della trattativa con Franck Kessié, tra i nomi presi in considerazione dalla dirigenza bianconera è comparso quello di Pape Matar Sarr.

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Calciomercato Juventus, proposto Pape Matar Sarr

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il centrocampista senegalese è stato proposto alla Juventus come possibile alternativa per la mediana. Il Tottenham è disponibile a lasciarlo partire e i bianconeri hanno iniziato a raccogliere informazioni sulle condizioni dell’operazione.

Il Monaco è avanti

La Juventus deve però fare i conti con la concorrenza del Monaco, che da diversi giorni sta lavorando al possibile trasferimento di Sarr. Il club francese ha già avviato i contatti con il Tottenham e con l’entourage del giocatore, trovandosi in una fase più avanzata rispetto ai bianconeri.

Valutazioni in corso

Il classe 2002 rappresenta un’opzione giovane e dinamica per completare il reparto. Al momento non risulta ancora presentata un’offerta ufficiale da parte della Juventus, che dovrà decidere rapidamente se approfondire il dossier e provare a inserirsi concretamente nella trattativa.