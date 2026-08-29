Calciomercato
Venezia, sorpresa Juan Jesus per la difesa: avviati i contatti con lo svincolato ex Napoli
Calciomercato Venezia, il club lagunare pensa a Juan Jesus per rinforzare il reparto arretrato dopo l’infortunio di Bartol Franjic
Il Venezia si muove per aggiungere esperienza alla propria difesa. Nelle ultime ore il club veneto avrebbe infatti avviato dei contatti a sorpresa con Juan Jesus, attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con il Napoli.
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Calciomercato Venezia, contatti per Juan Jesus
Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Venezia sta cercando di trovare un accordo con il difensore brasiliano. I primi dialoghi tra le parti sono già cominciati, anche se al momento l’operazione non può ancora considerarsi definita.
Calciomercato Venezia, serve un nuovo centrale
La società lagunare è tornata con decisione sul mercato dopo l’infortunio accusato da Bartol Franjic nell’ultima giornata. Il suo stop ha reso necessario l’inserimento di un altro centrale all’interno della rosa, con Juan Jesus individuato come possibile soluzione immediata.
Calciomercato Venezia, esperienza per la difesa
Il brasiliano porterebbe al Venezia un importante bagaglio di esperienza maturato nel campionato italiano. La possibilità di ingaggiarlo a parametro zero rappresenta inoltre un’opportunità interessante per il club, che ora dovrà raggiungere un’intesa economica con il giocatore e superare l’eventuale concorrenza.