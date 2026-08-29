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Calciomercato

Fiorentina, colpo Njie a un passo: accordo sul contratto e intesa vicina con il Torino

Published

6 ore ago

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Njie

Calciomercato Fiorentina, definito l’accordo con Alieu Njie: operazione da 16 milioni più 4 di bonus con il Torino

La Fiorentina accelera sul mercato ed è sempre più vicina ad Alieu Njie. Il club viola ha raggiunto un accordo con il giovane attaccante sulle condizioni contrattuali e sta lavorando per completare definitivamente l’operazione con il Torino.

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Calciomercato Fiorentina, accordo con Njie

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la Fiorentina ha già definito l’intesa con Njie per un contratto valido fino al 2030, accompagnato da un’opzione per prolungare ulteriormente il rapporto. Un passaggio importante che conferma la volontà del giocatore di trasferirsi a Firenze.

Le cifre dell’operazione

Anche il confronto tra i due club sarebbe ormai entrato nella fase conclusiva. L’accordo con il Torino dovrebbe essere raggiunto sulla base di 16 milioni di euro, ai quali potrebbero aggiungersi altri 4 milioni di bonus. Il valore complessivo dell’affare potrebbe quindi arrivare a 20 milioni.

Chiusura sempre più vicina

Restano da sistemare gli ultimi passaggi prima della fumata bianca, ma la trattativa appare ben indirizzata. La Fiorentina si prepara così ad assicurarsi un esterno offensivo giovane, rapido e dotato di importanti margini di crescita, realizzando un investimento significativo anche in prospettiva futura.

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