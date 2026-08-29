Atalanta, Franck Kessié torna in nerazzurro dopo l’esperienza vissuta a Bergamo nella stagione 2016/17

Franck Kessié torna all’Atalanta, è ufficiale. Il club bergamasco ha completato il blitz di mercato per assicurarsi il centrocampista ivoriano, trovando l’intesa definitiva con il suo entourage. Per il giocatore si apre così una nuova avventura nella società che lo aveva lanciato ai massimi livelli del calcio italiano.

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Calciomercato Atalanta, decisiva l’accelerazione per Kessié

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’Atalanta ha accelerato nelle ultime ore, superando la concorrenza e chiudendo l’accordo con Kessié. La società nerazzurra ha sfruttato il mancato approdo del centrocampista alla Juventus e il progressivo raffreddamento della pista Roma.

Il ritorno di Kessié

Per Kessié si tratta di un ritorno particolarmente suggestivo. Il centrocampista aveva indossato la maglia dell’Atalanta nella stagione 2016/17, imponendosi in Serie A prima del successivo trasferimento al Milan.

Esperienza per il centrocampo

La formazione bergamasca ritrova un giocatore maturato attraverso importanti esperienze in Italia e all’estero. L’arrivo di Kessié garantisce fisicità, inserimenti ed esperienza internazionale al centrocampo nerazzurro.