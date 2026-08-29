Calciomercato
Milan, il Galatasaray pensa anche a Fofana: richiesta di informazioni durante i colloqui per Leao
Milan, il Galatasaray ha sondato Youssouf Fofana: il centrocampista sarebbe disponibile al trasferimento in Turchia
Non soltanto Rafael Leao nei dialoghi di mercato tra il Milan e il Galatasaray. Il club turco avrebbe infatti approfittato dei colloqui per l’attaccante portoghese per raccogliere informazioni anche sulla situazione di Youssouf Fofana.
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Calciomercato Milan, sondaggio del Galatasaray per Fofana
Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Galatasaray ha manifestato il proprio interesse per il centrocampista francese durante le discussioni avute con la dirigenza rossonera per definire il trasferimento di Leao. Per il momento si tratterebbe di una richiesta di informazioni e non ancora di una trattativa avanzata.
Calciomercato Milan, Fofana apre alla Turchia
Fofana avrebbe ricevuto anche alcune proposte provenienti dalla Premier League, ma non escluderebbe un approdo in Turchia. Il centrocampista sarebbe infatti disposto a prendere in considerazione l’eventuale offerta del Galatasaray.
Possibile nuova operazione
Resta ora da capire quale sarà la posizione del Milan e quale valutazione verrà attribuita al giocatore. Dopo l’affare Leao, i due club potrebbero quindi tornare a discutere per una seconda operazione, anche se servirà una proposta concreta per trasformare il sondaggio in una vera trattativa.