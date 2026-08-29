Calciomercato Atalanta, la società bergamasca valuta il ritorno di Franck Kessié dopo il mancato accordo con la Juventus

Il futuro di Franck Kessié potrebbe riservare un sorprendente ritorno alle origini. L’Atalanta avrebbe avviato i contatti con l’entourage del centrocampista ivoriano per comprendere le condizioni necessarie a riportarlo a Bergamo.

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Calciomercato Atalanta, lo scenario per Kessié

La pista avrebbe preso quota dopo il mancato accordo tra Kessié e la Juventus. Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport e Repubblica, il giocatore ha rifiutato la proposta bianconera, mentre la Roma ha provato a inserirsi nell’operazione. L’interesse giallorosso, però, non si sarebbe ancora trasformato in un’intesa definitiva.

Un ritorno dal forte valore simbolico

Per Kessié si tratterebbe di un ritorno particolarmente suggestivo. Proprio con la maglia dell’Atalanta, nella stagione 2016/17, il centrocampista riuscì a imporsi in Serie A, conquistando successivamente il trasferimento al Milan.

Contatti da trasformare in trattativa

L’eventuale operazione dipenderà soprattutto dall’accordo economico con il giocatore. L’Atalanta starebbe raccogliendo informazioni e valutando la fattibilità dell’affare, ma serviranno ulteriori sviluppi per capire se i primi contatti potranno trasformarsi in una vera trattativa. Per il momento, quello di Kessié resta un nome prestigioso entrato nell’orbita nerazzurra.