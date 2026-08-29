Calciomercato Atalanta, il club bergamasco ha sondato Alexis Saelemaekers per rinforzare le corsie esterne. No del Milan

L’Atalanta continua a muoversi con grande ambizione sul mercato. Dopo aver definito il ritorno a Bergamo di Franck Kessié, la società nerazzurra ha effettuato un tentativo anche per Alexis Saelemaekers, individuato come possibile rinforzo per le fasce.

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Calciomercato Atalanta, tentativo per Saelemaekers

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’Atalanta ha sondato la disponibilità del Milan a discutere il trasferimento del calciatore belga. La risposta dei rossoneri, però, è stata negativa: il club non ha aperto alla sua cessione.

La posizione del Milan

Il Milan considera Saelemaekers un elemento importante della propria rosa e, almeno per il momento, non sembra intenzionato a privarsene. Il classe 1999 può ricoprire diversi ruoli sulle corsie laterali, garantendo corsa, duttilità tattica e capacità di partecipare alla fase offensiva.

I numeri del belga

Nell’ultima stagione in maglia rossonera, sotto la guida di Massimiliano Allegri, Saelemaekers ha totalizzato 35 presenze, accompagnate da tre gol e quattro assist. Nel corso della propria esperienza in Serie A ha vestito anche le maglie di Bologna e Roma. L’Atalanta resta interessata, ma servirà un’apertura del Milan per trasformare il sondaggio in una vera trattativa.