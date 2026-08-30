Accordo raggiunto per Gabriel Martinelli: l’Al Hilal blinda il brasiliano con un contratto pluriennale

Il futuro di Gabriel Martinelli è ormai definito: l’attaccante brasiliano classe 2001, protagonista con l’Arsenal negli ultimi anni grazie alla sua velocità, intensità e capacità di attaccare la profondità, è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Al Hilal. Nelle ultime ore è stato raggiunto un accordo verbale tra le parti, secondo Fabrizio Romano, con una valutazione complessiva che supera i 65 milioni di euro, bonus inclusi. Un’operazione di altissimo profilo che conferma la volontà del club saudita di continuare a investire su giocatori di livello internazionale.

Martinelli ha ricevuto l’autorizzazione a viaggiare entro le prossime 24 ore, segnale che la trattativa è entrata nella fase conclusiva. Il brasiliano firmerà un contratto a lungo termine, che lo legherà all’Al Hilal per diverse stagioni e che lo renderà uno dei giocatori più rappresentativi del progetto tecnico saudita.

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Il piano dell’Al Hilal: Martinelli si aggiunge a Watkins

L’arrivo di Martinelli si inserisce in una strategia già delineata dal club: il tandem Watkins- Martinelli rappresenta il nuovo asse offensivo su cui l’Al Hilal vuole costruire la squadra del futuro. L’attaccante inglese Ollie Watkins, reduce da stagioni di alto rendimento in Premier League, era stato individuato come primo tassello del reparto avanzato; Martinelli ne diventa il complemento ideale per caratteristiche tecniche e capacità di giocare sia largo sia più vicino alla porta.

Il piano è stato confermato internamente e l’accordo per Martinelli chiude definitivamente il cerchio.

Un colpo che cambia il mercato

L’operazione, ormai definita, rappresenta uno dei movimenti più significativi di questa finestra di mercato. L’Arsenal incassa una cifra importante, mentre l’Al Hilal aggiunge un talento giovane ma già affermato, capace di garantire immediatezza e prospettiva.

Martinelli, che negli ultimi anni era diventato uno dei giocatori più utilizzati da Mikel Arteta, si prepara ora a una nuova avventura in un campionato in forte crescita, dove sarà chiamato a diventare un punto di riferimento tecnico e mediatico.