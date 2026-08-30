Il Venezia spinge per Pasquale Mazzocchi: il terzino piace a mezza Serie A, ma la pista lagunare è la più calda

Il Venezia continua a muoversi con decisione sul mercato e punta con forza Pasquale Mazzocchi, terzino destro classe 1995 del Napoli, giocatore duttile e di grande intensità, capace di coprire tutta la fascia e garantire sia spinta sia solidità difensiva. Il club lagunare è attualmente in vantaggio rispetto alla concorrenza, con la trattativa che procede spedita dopo i primi contatti positivi. Lo riferisce Sky Sport.

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Venezia in pole: Genoa e Parma restano alla finestra

Mazzocchi è un profilo che piace anche al Genoa, ma l’interesse dei rossoblù dipende dall’eventuale uscita di Norton-Cuffy, giovane terzino inglese seguito da Strasburgo e Besiktas. Solo in caso di cessione, il club ligure potrebbe affondare il colpo per Mazzocchi.

Il terzino del Napoli è stato valutato anche dal Parma di Cuesta, tecnico che apprezza molto i giocatori capaci di garantire ampiezza e continuità sulla fascia. Tuttavia, al momento, nessuna delle due società sembra aver raggiunto la concretezza mostrata dal Venezia.

Gli arancioneroverdi, infatti, hanno già avviato un dialogo strutturato con il Napoli e stanno lavorando per definire la formula dell’operazione, con l’obiettivo di regalare a Giovanni Stroppa un rinforzo immediato per la corsia destra.

Dopo Juan Jesus, un altro obiettivo per la difesa

Il Venezia ha appena trovato un accordo verbale con Juan Jesus, difensore esperto e capace di giocare sia da centrale sia da terzino sinistro. L’arrivo del brasiliano rappresenta un primo tassello importante per la retroguardia, ma la dirigenza vuole completare il reparto con un altro innesto di livello.

Mazzocchi, per caratteristiche e esperienza in Serie A, è considerato il profilo ideale per aumentare la competitività della squadra e dare a Stroppa una soluzione pronta all’uso. Il terzino, reduce da stagioni di buon rendimento tra Salernitana e Napoli, garantirebbe immediatezza e affidabilità in un campionato che richiede intensità e capacità di adattamento.

Situazione in evoluzione

La trattativa è in corso e il Venezia resta in posizione privilegiata. Le prossime ore saranno decisive per capire se gli arancioneroverdi riusciranno a chiudere l’operazione prima dell’inserimento di altre squadre.



