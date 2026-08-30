Bundesliga
Milan, possibile svolta dirigenziale? Krosche verso l’addio all’Eintracht e pronto ad arrivare in rossonero
Milan, sarebbe già pronto un cambio ai vertici: Krosche pronto a sbarcare dopo l’addio all’Eintracht Francoforte. I dettagli
Il futuro della dirigenza del Milan potrebbe cambiare prima del previsto. Dalla Germania filtrano indicazioni sempre più concrete sul possibile arrivo di Markus Krosche, direttore sportivo tedesco classe 1980, attualmente all’Eintracht Francoforte e considerato uno dei profili più innovativi in Europa per competenze manageriali, gestione dei progetti tecnici e capacità di valorizzare giovani talenti.
La clausola che può liberare Krosche a settembre
Secondo quanto riportato dalla Bild, Krosche potrebbe approdare al Milan già da settembre. Durante l’estate i rossoneri avevano provato a portarlo a Milano, ma l’operazione si era arenata a causa delle penali contrattuali previste dal suo accordo con l’Eintracht.
Il dirigente, però, dispone di una clausola che gli consentirebbe di liberarsi senza costi onerosi una volta conclusa la sessione estiva di mercato. Una condizione che apre scenari nuovi e anticipa possibili cambiamenti nella struttura societaria rossonera.
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Il ruolo di Almstadt: possibile ridimensionamento
L’eventuale arrivo di Krosche avrebbe un impatto diretto sulla posizione di Hendrik Almstadt, attuale dirigente rossonero. Il tedesco, oggi coinvolto nelle trattative di mercato e nella gestione operativa, potrebbe vedere ridimensionate alcune delle sue responsabilità.
Krosche, infatti, verrebbe inserito con un ruolo di primo piano nella direzione sportiva, rafforzando ulteriormente l’area tecnica e portando un modello gestionale più strutturato e internazionale.
Le strategie future: cosa cambia per Amorim e per lo scouting
Un organigramma più forte e definito potrebbe favorire il lavoro di Rúben Amorim, allenatore del Milan, che avrebbe una struttura dirigenziale più solida per sviluppare la squadra secondo le sue idee tattiche.
L’arrivo di Krosche, però, comporterebbe anche una riflessione interna sul ruolo di Bobby Gardiner, responsabile di scouting e analisi dati. Con una nuova figura di vertice, l’assetto dell’area analitica potrebbe essere rivisto per integrarsi al meglio con le metodologie del dirigente tedesco.
Scenario in evoluzione
Il Milan osserva con attenzione: la clausola, i tempi e la volontà del dirigente potrebbero portare a una svolta anticipata nella governance sportiva rossonera. Le prossime settimane saranno decisive per capire se Krosche diventerà davvero il nuovo architetto del progetto tecnico milanista.