Pressione del Manchester City su Gakpo: Van Dijk interviene, Liverpool valuta scenario tecnico ed economico

Il futuro di Cody Gakpo è diventato uno dei temi più caldi delle ultime ore di mercato. L’attaccante olandese classe 1999, punto di riferimento del Liverpool per qualità, duttilità e capacità di incidere negli ultimi metri, è finito al centro di un forte interesse del Manchester City, che ha avviato i contatti con i Reds per provare a portarlo all’Etihad Stadium.

A prendere posizione è stato il capitano del Liverpool, Virgil van Dijk, difensore centrale e leader dello spogliatoio, che ha invitato pubblicamente Gakpo a restare ad Anfield. Un messaggio chiaro, arrivato mentre il mercato entra nella fase più frenetica.

Van Dijk: “Gakpo è fondamentale, voglio che resti”

Van Dijk, che con Gakpo condivide sia la maglia del club sia quella della Nazionale, ha sottolineato l’importanza del connazionale nel progetto tecnico di Andoni Iraola.

«È un giocatore di qualità e dobbiamo tenerlo», ha dichiarato il capitano. «È chiaro che voglio che resti: è un mio amico e sarà molto importante per noi».

Parole che arrivano mentre il City, alla ricerca di un attaccante capace di muoversi tra le linee e garantire soluzioni diverse, sarebbe pronto a mettere sul tavolo 75 milioni di sterline.

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Il City accelera, ma il Liverpool riflette: Barcola può cambiare gli equilibri

Il Liverpool, reduce da due pareggi per 2-2 contro Newcastle e Nottingham Forest, ha visto Gakpo iniziare bene la stagione con un gol e un assist. Nonostante ciò, i Reds sembrano disposti ad ascoltare offerte importanti, anche alla luce dell’imminente arrivo di Bradley Barcola dal PSG.

L’ala francese, valutata fino a 123 milioni di sterline, diventerebbe uno dei giocatori più costosi della Premier League e potrebbe spingere Gakpo verso il basso nelle gerarchie offensive.

Liverpool in emergenza: infortuni e corsa al sostituto

La cessione di Gakpo, però, comporterebbe rischi. Il Liverpool ha già diversi problemi fisici nel reparto avanzato: Hugo Ekitike resterà fermo fino al 2027 per la rottura del tendine d’Achille, mentre Alexander Isak convive con acciacchi che ne limitano la continuità.

Per questo motivo, il club lascerà partire Gakpo solo se riuscirà a chiudere un nuovo acquisto nelle prossime ore. Tra i nomi monitorati ci sono Yankuba Minteh del Brighton e Ismaila Sarr del Crystal Palace.

Il Liverpool lavora senza sosta: la corsa contro il tempo è ufficialmente iniziata.



