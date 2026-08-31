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Calciomercato Fiorentina, è fatta per Beto dall’Everton: via libera alla cessione di Kean al Como
Calciomercato Fiorentina, preso il sostituto di Kean che va al Como. Arriva Beto dall’Everton
Il calciomercato della Fiorentina mette a segno lo snodo decisivo per la propria linea d’attacco. La società gigliata si trova infatti alle battute finali per l’acquisto di Norberto Beto dall’Everton secondo Sky, assicurandosi il rinforzo ideale da mettere a disposizione di Fabio Grosso. L’ex centravanti dell’Udinese è atteso a Firenze nella giornata di oggi, lunedì 31 agosto, per sostenere le consuete visite mediche di rito prima della firma formale sul contratto.
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Le cifre dell’accordo per Beto ed il ritorno in Serie A
La dirigenza toscana ha trovato la definitiva intesa con la società britannica definendo l’operazione a titolo definitivo per una cifra pari a 18 milioni di euro. Il profilo del bomber portoghese era stato bloccato da tempo dai vertici viola, intenzionati a cautelarsi con largo anticipo in vista del previsto avvicendamento nel reparto avanzato. Per Beto si tratta di un gradito ritorno nel campionato di Serie A dopo l’esperienza vissuta in Friuli, portando in dote alla rosa potenza fisica, grande velocità ed una spiccata attitudine all’attacco della profondità.
Semaforo verde per Moise Kean al Como di Fàbregas
L’arrivo del centravanti lusitano a Firenze costituisce il tassello determinante per sbloccare la partenza di Moise Kean al Como. Il club lariano aveva formalizzato nei giorni scorsi un’imponente offerta da 40 milioni di euro totali: 35 milioni di quota fissa e 5 milioni di bonus. Nonostante la totale volontà dell’attaccante azzurro di sposare il nuovo progetto, la società gigliata aveva scelto di congelare la trattativa, rifiutando di concedere l’autorizzazione al trasferimento senza aver prima blindato il sostituto ideale.
Nuovi scenari tattici per la rosa di Fàbregas e per i viola
Con le visite di Beto programmate nelle prossime ore, la Fiorentina concederà l’ok definitivo affinché Kean si trasferisca nella squadra guidata da Cesc Fàbregas. L’operazione incastra perfettamente le esigenze delle due società: il Como si assicura un centravanti di livello internazionale per alimentare le proprie ambizioni, mentre la dirigenza viola rinnova l’attacco incassando una cifra importante e accogliendo una punta dalla comprovata affidabilità nel calcio italiano.