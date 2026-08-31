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Pagelle Atalanta Bologna: Samardzic da tre punti, Carnesecchi decisivo. I VOTI
Pagelle Atalanta Bologna: Samardzic regala i tre punti a Sarri con un gol al fotofinish, ecco i nostri voti e i nostri giudizi ai protagonisti in campo
La seconda giornata di Serie A si chiude con il successo dell’Atalanta, che batte il Bologna per 1-0 alla New Balance Arena grazie a un gol arrivato in pieno recupero. A decidere una gara bloccata e poco spettacolare è Lazar Samardzic, bravo a trovare la conclusione dalla distanza che sorprende Skorupski e regala tre punti pesantissimi alla squadra di Sarri.
Per il Bologna di Tedesco resta invece l’amarezza per una prestazione ordinata e, per larghi tratti, anche più pericolosa rispetto a quella dei padroni di casa.
Atalanta-Bologna, primo tempo equilibrato
L’avvio di gara è complicato per l’Atalanta, con Kossounou che perde un pallone pericoloso e rischia di spalancare la porta a Cambiaghi. L’attaccante rossoblù però non riesce ad approfittarne.
Il Bologna continua a rendersi insidioso anche con Bernardeschi, autore di una conclusione dalla distanza terminata di poco fuori. Dall’altra parte l’Atalanta fatica a trovare spazi, con Scamacca ben controllato dalla coppia Heggem-Helland.
La grande occasione del primo tempo capita a Ferguson, pescato sul secondo palo da Bernardeschi: decisiva la risposta di Carnesecchi.
Samardzic decide nel recupero
Anche nella ripresa il Bologna parte meglio e sfiora il vantaggio con Cambiaghi, fermato dal palo. Quando il pareggio sembra ormai scritto, arriva la giocata decisiva di Samardzic.
Il suo tiro da fuori area non sembra irresistibile, ma sorprende Skorupski e consegna all’Atalanta una vittoria preziosa. I nerazzurri salgono così a punteggio pieno, mentre il Bologna resta ancora fermo a quota zero.
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ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi 6.5; Zappacosta 5.5, Scalvini 6, Kossounou 5.5, Kolasinac 6 (78′ Kolasinac 6); Pasalic 5.5, Gaetano 5.5, Ederson 5.5 (68′ Samardzic 7); De Ketelaere 5.5 (55′ Zalewski 6), Scamacca 5.5 (68′ Krstovic 6), Raspadori 5.5 (55′ Elmas 6). All. Sarri
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 5; Holm 6 (72′ Zortea 6), Heggem 6.5, Helland 6.5, Alhassane 6.5; Odgaard 5.5 (60′ Orsolini 6, 80′ Moro sv), Pobega 5.5 (72′ Amondarian 6), Ferguson 6; Bernardeschi 6.5, Piccoli 5 (60′ Dovbyk 6), Cambiaghi 6.5. All. Tedesco