Celtic, colpo in mediana: affondo su Sorensen dal Parma dopo il tentativo per Gineitis del Torino

Il Celtic è pronto a chiudere un nuovo rinforzo per la mediana negli ultimi giorni di mercato. La formazione scozzese, alla ricerca di un centrocampista capace di garantire fisicità, ordine e continuità, ha deciso di puntare con decisione su Frederik Sørensen del Parma, giocatore classe 2003 dotato di buona struttura, visione di gioco e capacità di interpretare più ruoli nella zona centrale del campo.

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Dopo l’interesse per Gineitis, il Celtic vira su Sørensen

Come riportato dal giornalista Anthony Joseph di Sky UK, il Celtic aveva inizialmente valutato il profilo di Gvidas Gineitis del Torino, centrocampista lituano classe 2004 apprezzato per dinamismo e capacità di coprire grandi porzioni di campo.

La trattativa, però, non ha preso la piega sperata e il club scozzese ha scelto di affondare su Sørensen, considerato un profilo più accessibile e immediatamente funzionale alle esigenze del tecnicodegli scozzesi, allenatore che predilige centrocampisti ordinati, intelligenti e capaci di inserirsi con tempi corretti.

Formula dell’operazione: prestito con diritto di riscatto

L’accordo tra Celtic e Parma è stato definito sulla base di un prestito con diritto di riscatto, una soluzione che permette al club scozzese di valutare il giocatore nel corso della stagione e, eventualmente, di confermarlo in modo definitivo.

La scelta della formula testimonia la volontà del Celtic di investire su un profilo giovane ma già pronto per un contesto competitivo come quello della Scottish Premiership e delle competizioni europee.

Visite mediche e firma: tutto pronto per l’arrivo in Scozia

Sørensen è atteso nelle prossime ore per le visite mediche con il Celtic. Una volta completati i test fisici, arriverà la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale del club.

Il centrocampista danese rappresenta un tassello importante per completare la rosa in vista della parte finale di mercato, con il Celtic che continua a muoversi con rapidità e precisione per rinforzare il proprio organico.